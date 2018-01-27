(Görüntülü Haber)Özgüvenli ve başarılı nesiller bu atölyede yetişiyor

İSTANBUL, (DHA) – ÖZGÜVENLİ ve karşılaştıkları zorluklara karşı stratejik hareket edebilen nesillerin yetişmesi için özverili davranan Kâğıthane Belediyesi’nin açmış olduğu atölyeler, çocuklar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Yarıyıl tatillerini Yaşam Beceri Atölyeleri’nde geçiren çocuklar, hem eğlenceli hem de kaliteli zaman geçiriyor. Toplam 7 Yaşam Beceri Atölyesi ile ilçedeki çocukların kendilerini geliştirmesini sağlayan belediye, sosyal yaşamdan kopmuş ve teknoloji bağımlısı nesillerin yetişmemesi için büyük çaba sarf ediyor. Yaşları 7-15 arasında değişen çocuklar, arkadaşlarıyla sosyalleşebilmek ve kendilerine katkı sağlamak için atölyelere büyük bir heyecanla geliyor. İlçede yer alan atölyelerden biri olan Harmantepe Yaşam Beceri Atölyesi Akıl Oyunları Sınıfı’na gelerek stratejik düşünerek zorluklar karşısında nasıl mücadele edebileceğini öğrenen çocuklar, okul sonrası aldıkları eğitimlere yarıyıl tatilinde de devam ediyor. “ÖZGÜVENİM ARTIYOR, ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKMAYI ÖĞRENİYORUM” Burada oynadığı oyunların özgüvenini arttırdığını kaydeden 8 yaşındaki Ekinsu Öztürk, “Burada zor şeylerin de üstesinden gelebileceğimi öğreniyorum” diye konuşurken; 9 yaşındaki Burak Uslu, “Buradaki oyunlar benim zekâmı kullanmama yardımcı oluyor. Hem okumam hızlandı hem de sınavlarımda başarılar kazanmaya başladım. Ben buraya gelmeden önce hep televizyon izliyordum. Buraya geldikten sonra babamla da buradaki oyunları alıp evde oynamaya başladık. Çok eğlendik” dedi. Strateji oyunları oynamaktan büyük keyif altığını belirten 10 yaşındaki Melek Özmen, “Eskiden bilgisayar kablolarını bile karıştırıyordum ama buraya geldikten sonra kabloları karıştırmadan seçebiliyorum. Buraya iyi ki geliyorum. Akıl oyunları sayesinde bunları yapabiliyorum” ifadelerini kullandı. “BURADA HAYATIN TADINI ÇIKARIYORUM” Akıl Oyunları Sınıfı’nda zekâ ve strateji oyunları oynadığını dile getiren 10 yaşındaki Beyza Yılmaz, şöyle konuştu: “Bu sınıf benim gelişimime büyük katkı sağlıyor. Oynadığımız oyunlarda yensek de yenilsek de dostluğu öğreniyoruz. Arkadaşlık bağlarımız kuvvetleniyor. Başarılı olmamda buranın katkısı çok büyük. Eskiden televizyon, bilgisayar ve tablet gibi aletlerden başımı kaldıramıyordum. Ama artık buraya geliyorum ve hayatın tadını çıkarıyorum. Eğlenmeyi ve öğrenmeyi biliyorum. Ben 15 tatil boyunca buradayım. Herkesi buraya bekliyorum.” “ÇOCUKLAR HEM ÖZGÜVENLERİNİ HEM DE AKADEMİK BAŞARILARINI ARTIRIYOR” Akıl oyunlarının çocukların var olan sosyal zekâ potansiyellerinin sosyal, bilişsel ve duyusal becerilere dönüştürdüğünü kaydeden Akıl Oyunları Eğitmeni Burcu Mercan Özcan, “Çocuklar bu oyunlar sayesinde kazandığı becerilerle günlük hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm üretebiliyor, daha kolay stratejiler geliştiriyor. Bu hem özgüvenlerini hem de akademik başarılarını artırıyor. Burada amacımız çocukların telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlarla çok fazla vakit geçirmemesi sağlamak ve akıl oyunlarıyla hayatlarına katkı sağlamak” diyerek atölyelerin çocuklar üzerindeki katkısına dikkat çekti. (FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ) GÖRÜNTÜ DÖKÜM: Çocuklar detay Akıl oyunları sınıfı detay Çocuklar ve eğitmen röportaj