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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber)Kelebekler, ezgisini tarihi kilisede buldu

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen 8'inci Beste Yarışması sonuçlandı

18 Nisan 2018 02:52

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, bu yıl 17\'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen 8\'inci Beste Yarışması sonuçlandı. Latin İtalyan Katolik Kilisesi\'nde, \'Mersin Kelebeklerine Ezgi Arıyor\' temasıyla dört klarinet formunda düzenlenen yarışmanın kazananı, \'Halkacıklar\' rumuzlu eseri ile Cem Oslu oldu. Sanatseverlerin oyları ile belirlenen yarışma, gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Mustafa Ercan\'ın \'Mersin\'in Kelebekleri\' adlı fotoğraf sergisi ile başladı. Mersin\'de yaşayan endemik kelebek türlerini fotoğraflayan Ercan, 20 fotoğraftan oluşan sergisini sanat severlerin beğenisine sundu. Ardından, finale kalan 5 eserin seslendirildiği beste yarışmasına geçildi. Sırayla seslendirilen eserler, dinleyici oylamasıyla belirlendi. Finale kalan 5 eser, klarinet sanatçıları Beste Özgen, Mehmet Girici, Müjdar Şenormanlılar, George Kovziridze ve Eren Çam tarafından seslendirildi. Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selam Yağcı, \"Bu yıl yarışmamızı \'Mersin Kelebeklerine Ezgi Arıyor\' temasıyla dört klarinet formunda gerçekleştirdik. Dereceye giren eserlerle birlikte yarışmaya katılan tüm eserlerin sahiplerini kutlamak isterim. Böylesine kıymetli eserleri edebiyatımıza kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz\" dedi. 148 kişinin oy kullandığı yarışmada, Sirokko rumuzlu eseriyle Bülent Yüksel beşinci, Amuryum rumuzlu eseriyle İlker Özöztürk dördüncü, Americana Exotica rumuzlu eseriyle Melis Özcan üçüncü oldu. Mustafa Kemal Saydam eseri \'Kuzgun ile ikinci olurken, Cem Oslu da \'Halkacıklar\' bestesi ile birinciliği elde etti. Besteciler, para ile ödüllendirilirken, kelebekler de ezgisini bulmuş oldu.

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