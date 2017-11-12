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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber)Kaymakamın kitabı

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ'un Varto iİlçesi Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, görev yaptığı yerlerde halktan dinlediği yaşanmışlıkları kitap haline dönüştürdü

12 Kasım 2017 14:54

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ\'un Varto iİlçesi Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, görev yaptığı yerlerde halktan dinlediği yaşanmışlıkları kitap haline dönüştürdü. \'Sevda Durağı\' ismini verdiği kitabında 25 hikayenin yer aldığını belirten Çetin, \"Meslek icabı Anadolu\'nun birçok yerini gezme fırsatım oldu. Gerçekten insanımızın çok güzel yaşanmışlıkları var. Bu bir milletin hafızasıdır. Biz bu hafızayı diri tutma anlamına yaşanmışlıkların bazılarını hikayeleştirdik\" dedi. Kültür Merkezi\'nde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile birlikte \'Sevda Durağı\' adlı hikaye kitabının tanıtımını yapan Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, okul çağlarında başladığı ve boş kaldığı, dinlendiği zamanlarda kendi olanakları ile derlediği hikayelerini kitap haline getirdiğini belirtti. Kaymakam Çetin, şöyle dedi: \"İnsanı insan yapan değerler vardır. Bu değerlerin farkına vardığın, bu değerlere inandığın ve yaşadığın ölçüde insansın. Bu paylaşımcı bir dostluktur. Meslek icabı Anadolu’nun birçok yerini gezme fırsatımız oldu. Gerçekten insanımızın çok güzel yaşanmışlıkları var. Bu bir milletin hafızasıdır. Biz bu hafızayı diri tutma anlamına yaşanmışlıkların bazılarını hikayeleştirdik. Bunlardan bir tanesi özellikle çok önemli kurtuluş bittiği büyük hasılanlar ovasıdır. Orada çok güzel olay vardır. Biz hikaye şekline getirdik. Burada kahraman askerlerimizin yaptığı mücadele orda bir hemşiremizin kahramanca cephedeki mücadelesi. Yine Yunanlı bir çocuğun alınıp Türk aile tarafından büyütülmesinin anlatıldığı hikaye var. Çok farklı yerlerde çok tatlı Anadolu insanının yaşamışlıklarını hikayeleştirdik. İnşallah faydalı olur diye düşünüyoruz. Amacımız yeni nesille hafıza aktarımı. Bunun gibi bir kitap daha yazma çalışmamız var o kitapta benzer hikayelerden oluşacak. Kitapta 25 hikaye var. Bundan sonraki kitapta da Anadolu insanı olacak. Anadolu insanın o tatlı hafif tebessüm ettiren güzel anıları var.\" \'Sevda Durağı\' adlı hikaye kitabı ile ilgili açıklamada bulunan Kaymakam Çetin gazetecilere de birer kitap hediye etti.

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