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Sağlık

(Görüntülü Haber)KADINLARA DİABET BİLGİLENDİRMESİ

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da 14-21 Kasım Diyabet Haftası dolayısıyla kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

23 Kasım 2017 14:05

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR\'da 14-21 Kasım Diyabet Haftası dolayısıyla kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Diyabet Haftası dolayısıyla Burdur Öğretmenevi Nurcihan Velicangil Konferans Salonu\'nda kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Burdur Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Uzm. Dr. Ayten Eraydın, dünyada 199 milyon diyabetli kadın olduğunu, bunun 2040 yılında 313 milyona çıkmasının beklendiğini söyledi. Eraydın, \"Her 5 diyabetli kadından 2\'si doğurganlık yaşında. Diyabet dünyada kadınlar arasındaki dokuzuncu yaşam kaybı sebebi. Tip 2 diyabetli kadınlar, diyabetli olmayanlara göre yaklaşık 10 kat fazla koroner kalp rahatsızlığına yakalanma riskine sahip. Diyabet tedavi edilmezse körlüğe, böbrek yetmezliğine, diyabetik ayak yaraları, kalp krizi, inme, hipertansiyon gibi hastalıklara sebep olabilir\" dedi. Eraydın, diyabetin genetik, obezite, inaktif yaşam, ilaçlar ve bazı endokrinolojik hastalıklar sebebiyle oluşabileceğini belirterek, tedavi yöntemleri hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

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