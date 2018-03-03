(Görüntülü Haber)Faruk Eczacıbaşı: Diploma sizi işe alır ama işte tutamayabilir

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) IEEE Türkiye Computer Society Kongresi düzenledi. Kongrede konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı, \"Esnekliğin doğal bir uzantısı olan yakınsamayı günlük hayatınızda hissedin. Çağdaş dünyanın bu yöne ilerlediğini fark edin, uyum için hazırlanın. Bunu yapmanın yolu da çağdaş bilgiyle donanmak, çok okumak, devamlı öğrenmekten geçer. Diploma sizi işe alır ama işte tutmaya yetmeyebilir\" dedi. İKÜ, bu yıl 2\'incisi düzenlenen IEEE Türkiye Computer Society Kongresi\'ne ev sahipliği yapıyor. CSCON IEEE İKÜ Öğrenci Kolu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen kongre, bilişim ve yazılım sektörüne ilgi duyan öğrencilere sektör ile ilgili bilgi vermek, kariyer gelişimlerine katkı sağlamak ve öğrencileri bu sektörlerde yönelebilecekleri farklı alanlarda verilen eğitimlerle teknik yönden geliştirmek amacıyla düzenleniyor. \"BU ORGANİZASYONU BİZE HİSSETTİRMEDEN YAPAN KULÜP BAŞKANINI VE ÜYELERİNİ KUTLUYORUM\" Kongrenin açılış konuşmasını yapan İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, \"2 binin üzerinde başvuru ve değerli katılımcılar var. Aramızda 112 farklı üniversiteden, 6 liseden gelen öğrencilerin yanı sıra bir de ilkokul öğrencileri bulunuyor. Böyle organizasyonu yapan arkadaşlarımız bilirler ki, böyle organizasyonlarda Danışma Kurulu, İcra Kurulu, Yönetim Kurulu veya Bilim Kurulu vardır. Çok geniş bir örgütle bu işi yürütmeye çalışırlar. Fakat bütün bu organizasyonu bize hissettirmeden başarmış öğrenci grubu aramızda. Başta topluluk başkanı olmak üzere bütün kulüp üyelerini canı gönülden kutluyorum\" diye konuştu. FARUK ECZACIBAŞI\'NDAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise şunları söyledi: \"Bugünden gördüğümüz, yarının sorunlarını çözecek olan siz gençlersiniz. Yeter ki donanımlı olun. Donanımdan kast ettiğim; bir takım özellikler, beceriler gerektiriyor. Bu beceriler internet öncesi doğmuş kuşakta yok. Biz, daha sonradan göçmen olarak geldik. Bu beceriler sizde var ve sizin bunları yeşertmeniz, artırmanız lazım. Size önerim, esnekliğin doğal bir uzantısı olan yakınsamayı, günlük hayatınızda hissedin. Çağdaş dünyanın bu yöne ilerlediğini bilinçli olarak fark edin. Uyum için hazırlanın. Bunu yapmanın yolu da çağdaş bilgiyle donanmak, çok okumak, devamlı öğrenmekten geçer. Diploma sizi işe alır ama işte tutmaya yetmeyebilir.\" \"2 GÜN BOYUNCA ŞİFRELEME, VERİ GİZLİLİĞİ, AÇIK KAYNAK KODLULUĞU VE YAZILIM GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ VERİLECEK\" IEEE İKÜ Danışmanı Elektrik ve Elektronik Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Güray Gürkan da, \"Computer Society Kongresi\'nin 2\'incisini düzenliyoruz. Tamamen ücretsiz bir eğitim serisi. Bu yıl İKÜ ev sahipliği yapıyor. Konuşmacılarımızın bir kısmı yurt dışından geldi. İki gün boyunca şu anda son derece önemli olan, şifreleme, veri gizliliği, açık kaynak kodluluğu geliştirme ve katma değeri yüksek olan konulardan, yazılım geliştirme serisinin eğitimleri verilecek. Eğitimcilerimiz tamamen gönüllü. Onlara teşekkür ediyorum. Eğitimlerimizin konu başlığı 25\'i buldu. Hafta sonu iki gün boyunca eğitimler devam edecek. Öğrenciler, ilgi duydukları konulara göre eğitimlerde yer alabilirler\" dedi. Endüstri 4.0 konusunda öğrencilerin bilinçleneceğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Gürkan, \"Öğrenciler bugün burada öğrenci olarak oturuyorlar ama ileride nerelere gidebileceklerini görebilecekler. Bu anlamda çok önemli bir etkinlik. Herkesin duyduğu ama ne olduğunu bilmediği, Endüstri 4.0 konusu var. Bu eğitim, öğrencilerin bilinçlenmesi için de önemli bir fırsat\" şeklinde konuştu. \"TEORİK EĞİTİMLERDEN ZİYADE UYGULAMALI EĞİTİMLERİ ÖNEMSİYORUZ\" IEEE Türkiye Computer Society Öğrencisi Temsilcisi Sertan Deniz Saygılı ise, geçen yıl ilkini Dokuz Eylül Üniversitesi\'nde gerçekleştirdiklerini söyledi. Saygılı, \"İki gün boyunca 2 bin 500 öğrenciye ücretsiz 25 farklı konuda eğitim vermeye çalışacağız. Arkadaşlar, sektörden gelen uzmanlardan veya akademisyenlerden tamamen ücretsiz eğitim alıyor. Buraya gelen arkadaşlar, bilişim sektörüne gönül vermiş arkadaşlar. Onlara değişik konularda farkındalık sağlamak ve bir kısmı giriş seviyesinde, bir kısmı da kendini geliştirmiş arkadaşların orta düzeyde eğitim almalarını sağlıyoruz. Bu eğitimlerde öğrenciler, ellerini taşın altına sokup uygulama yapıyorlar. Teorik eğitimlerden ziyade, uygulamalı eğitimleri önemsiyoruz. Buradan kendi üniversitelerine dönen arkadaşların kendilerini geliştirmelerini, ilerletmelerini ve bu alanlarda uzmanlaşmalarını istiyoruz\" dedi. \"İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY BİLİŞİME, TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPMAK\" Teknoloji ve bilişime yatırım yapmanın önemli olduğunu belirten Saygılı, \"İhtiyacımız olan şey bilişime, teknolojiye yatırım yapmak. Dört bir yandan öğrenci topluluklarıyla, üniversitelerle bu alana eğilmek zorundayız. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.