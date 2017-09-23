(Görüntülü Haber)Bozdağ, "Referandumu iptal edin"

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu. Irak\'ın kuzeyinde 25 Eylül\'de IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) tarafından yapılacağı açıklanan referandumla ilgili Bozdağ, \"IKBY\'ne çağrıda bulunuyoruz. Referandumdan vazgeçin. Referandumu iptal edin\" dedi. Irak\'ın kuzeyindeki referandumun Türkiye\'nin milli güvenliğine doğrudan tehdit olduğunu belirten Bozdağ şöyle konuştu: “Bakanlar Kurulu MGK\'daki tavsiyeleri gözetmek suretiyle referandum bütün yönleriyle değerlendirilmiştir. Referandumun olması halinde Türkiye ne tür tedbirler alacaktır bunlar bütün boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Bu referandum, gayri meşru, kabul edilemez bir referandumdur. Türkiye bu konudaki tavrını baştan beri net ve açık bir şekilde koymuştur. Bu referandum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin milli güvenliğine doğrudan bir tehdittir. Aynı şekilde Irak\'ın toprak bütünlüğüne ve milli birliğine, egemenliğine dönük de doğrudan bir tehdittir. Yine bu referandum bölgenin barışına, huzuruna, istikrarına, güvenliğine şu anda yaşadığı bütün sıkıntılar ve sorunlar yanında yeni tehditler, yeni sıkıntılar doğurmaya, yeni sorunlar yaratmaya adaydır.\" Bozdağ, referanduma bölgede İsrail dışındaki bütün ülkeleri karşı çıktığını kaydederek, \"Irak zaten ülke bütünlüğü, siyasal birliği açısından bir bölünme riski taşıdığı için Irak buna karşı, İran karşı, Türkiye karşı ve İsrail dışındaki ülkeler karşı. Birleşmiş Milletler tavrını söyledi. Uluslararası toplum karşı. Dünyanın karşı olduğu bir referandum.\" şeklinde konuştu. TÜRKİYE REFERANDUMUN İPTALİNİ İSTİYOR Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Türkiye referandumun ertelenmesine de karşıdır. İleride bu referanduma izin verileceği anlamını taşır. Bizim bu referandumun bugün de yarın da yapılmasına razımız yoktur. Doğru olan referandumun iptal edilmesi… Erteleme bizim gündemimizde yoktur. Umarız ki bu sağduyu hakim olur ve ertelenir. Bütün opsiyonlar masaya kondu tek tek değerlendirildi. Referandumun iptal edilmesi halinde neler, iptal edilmemesi halinde hangi tedbirler alınacak, ne zaman uygulamaya konulacak bunlar değerlendirilmiştir. Ne zaman uygulamaya konulacağına hükümet karar verecektir. Türkiye bundan sonra da konuyu aklıselim ile takip edecektir. İnşallah uygulamaya gerek kalmaz hiç gündeme gelmez. Eğer referandum iptal edilirse bunlar kendi planlaması dâhilinde uygulamaya konulacaktır. Bunları açıklamayı şu an doğru görmüyoruz.\" ANKARA ANLAŞMASI VURGUSU Bozdağ, bir kez daha Türkiye\'nin kararlılığını işaret ederek, şunları söyledi: \"MGK bildirisinin sonunda şunu çok net bir şekilde ifade ettik, tüm ikazlarımıza rağmen bu referandumun yapılması halinde Türkiye ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan hakkını mahfuz tutar. Bu anlaşmalar, Lozan, Ankara Anlaşması, 1946 Türkiye ile Irak arasında Dostluk, İyi Komşuluk Anlaşması, 1983 Türkiye-Irak sınır güvenliği ve işbirliği anlaşmaları. Bu anlaşmalar iki ülke arasındaki sınırları, o bölge arasındaki ihtilaflı konuları nasıl bir çözüme kavuşturulduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Hem ikili anlaşmalardan hem de uluslararası hukuktan Türkiye\'nin doğan hakları var. Türkiye bu haklarını hatırlatıyor ve bu haklarını mahfuz tuttuğunu ifade ediyor. Bu anlaşmaların bize tanıdığı, uluslararası hukukun bize tanıdığı haklar var. Bu hakları hatırlatma gereği duyduk onun için MGK bildirisine kondu.\" TOPBAŞ\'IN İSTİFASI İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın görevinden istifa etmesini de değerlendiren Bozdağ, \"İstifa kararı şahsi bir karardır. Kadir Beyin istifası, siyaseti bıraktığı anlamına gelmez. Belediye başkanlığından istifa etti, parti üyeliğinden istifa etmedi. Şu anda AK Parti\'nin üyesidir. Üye olarak partiye hizmet edebilir, siyaseten başka çalışmalar içinde de bulunabilir. Partinin bu konuda bilgisi var, onun konuşmaları değerlendirmeleri yapılmıştır. Belediye Kanununun 45. maddesi var. Bu maddeye göre belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde valilik 10 gün içerisinde belediye meclisini toplantıya davet ediyor ve toplanan belediye meclisi üyeleri kendi arasından birisini belediye başkanı seçiyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul Valisi belediye meclisini belirleyeceği gün ve saatte toplantıya çağıracak ve o tarihte İstanbul\'un belediye başkanı belli olacaktır.\" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber: ANKARA,(DHA)