(Görüntülü Haber)Bakan Özlü: Ana muhalefetin gözü, Edirne’den ötesini göremiyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanlığı’nın 6’ncı Olağan Kongresi’ne katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Biz Antarktika’ya bilim üssü kurmaya gidiyoruz. Ama ana muhalefetin gözü, Edirne’den ötesini göremiyor” dedi. AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı’nın 6’ncı Olağan Kongresi İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün toplantı salonunda yapıldı. Kongreye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Ali Ercoşkun, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve partililer katıldı. Kongrede kürsüye çıkarak konuşma yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP’yi eleştirdi. Bakan Özlü şöyle dedi: “Biz \'Antarktika’ya bilim üssü kurmaya\' gidiyoruz. Ama ana muhalefetin gözü, Edirne’den ötesini göremiyor. Biz, bütün dünyadaki mazlumlara kol kanat geriyoruz. Ama bunlar, Meclis binasından çıkıp vatandaşın arasında gezemiyor. Biz \'Kerkük\' diyoruz, \'İdlib\' diyoruz, \'Musul\' diyoruz. Onlar, haritaya bakıp, \'Orada ne işimiz var?\' diyor. Çünkü bunlar tarih bilmiyorlar, Türkiye’yi sadece 780 bin kilometre kareden ibaret sanıyorlar. Bizim Orta Asya’dan Balkanlar\'a, Akdeniz’den Afrika’ya uzanan manevi coğrafyamızdan haberleri bile yok. Ama olsun, biz onlara da Türkiye’nin büyüklüğünü öğreteceğiz.” Konuşmasına Yunus Emre’nin ‘Yapmak her zaman zor, yıkmak her zaman kolaydır’ sözleriyle devam eden Özlü şunları söyledi: “Yapmak her zaman zor, yıkmak her zaman kolaydır. Biz zor ama kalıcı olanı seçtik. Yunus Emre ne diyor?: “Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.” Biz 15 yılda pek çok şey yaptık. Ama yaptığımız her şeyle, aynı zamanda milletimizin gönlünde yıkılmaz binalar inşa ettik. İşte şimdi bize düşen; bulunduğumuz yerde kök salmak, o binaları daha da sağlamlaştırmaktır. Milletimiz bize, bizler de siz değerli dava arkadaşlarımıza güveniyoruz. O güveni boşa çıkarmamak hepimizin görevi olmalıdır.” AK Parti Olağan Kongresi’nde Merkez İlçe Başkanı Adayı olarak tek listeden Ahmet Eker girdi.