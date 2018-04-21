(Görüntülü Haber)Bakan Gül: CHP Genel Başkanı buyursun er meydanına gelsin

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP; (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun seçimlerde adaylığını açıklamamasını eleştirerek, \"Karşı tarafta, \'er meydanı\', \'hadi gelin\', \'hodri meydan\' diyenlerin bugün nasıl kaçamak yaptıklarını görüyoruz. CHP Genel Başkanı\'nın da er meydanına gelmesi gerekiyor. Demokraside er meydanı da sandıktır\" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, banliyö hizmeti verecek GAZİRAY\'ın temel atma törenine katılmak için Gaziantep\'e geldi. Gül açılış töreninde yaptığı konuşmada, 24 Haziran\'da yapılacak olan seçimlerle siyasi istikrarın kalıca hale geleceğini ifade ederek şunları dedi: \"Biz bu büyük projeleri yaparken petrol, doğal gaz, doğal kaynak mı bulduk? Hayır. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümetlerle gerçekleştirdik. İstikrarın kalıcı hale gelmesinin adı 24 Haziran seçimleri olacak. Vesayetin sandığa gömüldüğü, milletin istikrarının kalıcı hale geleceği günün adı 24 Haziran olacak. Uçağın önü havaya kalktı. Bu uçağı millet havaya kaldıracak. Milletimiz süper lige, yeni bir aşamaya kalkmış olacak. 2023, 2053 hedeflerimiz var. Ana muhalefetin vizyonu, hedefi yok. Milletimiz sayesinde bu hedefleri başaracağız. Ben buradan yargı mensuplarına da adalet çerçevesinde yapmış oldukları yargılamalar için teşekkür ederim.\" Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise, Gaziantep\'in ülke ekonomisinde önemli bir rolü olduğunu söyleyerek kente yapılan yatırımlardan bahsetti. GAZİRAY projesini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlığın ortak olarak yaptığını belirten Arslan şöyle devam etti: \"Biz bu projeyi Büyükşehir Belediyemizle beraber yaptık. 1 milyar 100 milyon liralık projenin 580 milyon liralık kısmını biz, 520 milyon liralık kısmını belediye karşılıyor. İkisi hızlı tren yolcularına ait olmak üzere 6 hattan oluşacak. 2019 başında doğu kısmını açmış olacağız. Günde 100 bin kişiyi taşıma hedefimiz var. Hızlı trenle İstanbul, Ankara, Osmaniye, Mersin, Adana, Konya ve Şanlıurfa\'ya kadar gidebilmeli dedik. Ham maddeyi hedef pazarlara yetiştirmek için tren yolları gerekiyor. Bunun da limanlarla buluşması lazım. Demir yolu, bölünmüş yol ve karayollarıyla limanlara ulaştırıyoruz. Bunu yaptığımızda şehrin ekonomisi daha da büyüyecek. Gazianteplilerin çok önemsediği, denize kısa mesafede kavuşmak. İskenderun Limanı\'ndan kısa sürede Hassa Tüneli\'nin yapılması talebi vardı. Biz bu projeyi yatırım programına koyduk. 30 kilometre yolun 20 kilometresi tünel olacak. Mezarlık Köprülü Kavşağı\'nı geniş, konforlu hale getireceğiz. 45 milyon liralık Yeşilvadi-TOKİ Kavşağı yapılacak. Musabeyli-Kilis 46 kilometrelik yol çalışmalarına bu ay başladık, 2 yıl içerisinde bitecek. Gaziantep-Oğuzeli-Karkamış yolu önümüzdeki yıl bitiyor. Narlı-Karkamış yolunun ikmal ihalesi yapılıyor. Gaziantep-Nizip-Birecik yolu çalışmaları başladı. Nurdağı-Osmaniye yolu bitiyor. Haziran ayından itibaren Gaziantep\'ten Almanya\'nın Köln, Münih, Hannover, Stuttgart\'a uçuşlar düzenlenecek ve havalimanına 6 körüklü modern bir terminal yapılacak. Bunun da projesi tamamlandı. İhaleye çıkıldı.\" Konuşmaların ardından, GAZİRAY\'ın temeli atıldı. YUNAN MEVKİDAŞA HATIRLATMALAR Temel atma törenin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Abdulhamit Gül, Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis\'e yazdığı mektupla bazı hatırlatmalar yapıldığını ifade etti. Yunanistan\'ın son zamanlarda teröristlerin sığınma üssü haline geldiğini dile getiren Gül şöyle konuştu: \"Türkiye Cumhuriyeti olarak, duyduğumuz rahatsızlığı iletmiş olduk. Daha önceleri de hem yargı taleplerimiz vardı, bildiğiniz gibi 15 Temmuz darbe girişimine karışan 8 askerin. Hem FETÖ terör örgütü, hem DHKP-C hem diğer terör örgütlerinin bir anlamda korunup kollandığı bir hale gelmesi bir devlet adına gerçekten çok üzücü bir durumdur. Bu hususta hem uluslararası sözleşmeler hem ikili sözleşmeler gereğince, terörle ortak mücadeleyi hatırlatma ve bu konuda hukukun gereğini yapma hususunda gerekli hatırlatmaları yapmak adına tekrar bir ikaz ve talepte bulunduk. Umarım Yunanistan hem idari hem adli makamları hukukun, uluslararası hukukun gereğini ve terörle mücadelenin gereğini yerine getirirler.\" \"ASLI OLMAYAN İDDİALAR\" Sosyal medyada, YSK\'nın Adalet Bakanlığı\'na, İYİ Parti\'nin seçimlere giremeyeceği yönünde yazılan yazının dolaşması sorulması üzerine, Gül belgenin sahte olduğunu söyledi. YSK başkanının da belgeyi yalanladığını aktaran Gül, \"Bunlar aslı olmayan iddialar. Böyle bir usul, böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Hukuk neyse, kanun neyse bunlar uygulanır. Seçim milletle yapılır, birileri trollerle, birtakım uydurma, üretilmiş belgelerle, işte nitekim YSK gerekli açıklamayı yaptı\" dedi. \"BUYURSUN ER MEYDANINA GELSİN\" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun seçimlerde aday olup olmayacağı konusuna da değinen Gül, Türkiye\'de kime sorulursa sorulsun milletin adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağı cevabını vereceklerini söyledi. CHP\'nin seçimlere kaçamak yaklaştığını belirten Gül, \"Karşı tarafta, \'er meydanı\', \'hadi gelin\', \'hodri meydan\' diyenlerin bugün nasıl kaçamak yaptıklarını görüyoruz. Bizim adayımız milletimizin gönlünde taht kuran Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Diğer tarafta meydan okuyan kişinin CHP Genel Başkanının da er meydanına gelmesi gerekiyor. Demokraside er meydanı da sandıktır. Buyursun sandığa eşit şartlarda yarışmaya gelsinler. Bizde bu konuda bekliyoruz ama başbakanımızın da dediği gibi her gün bir aday çıkıyor, sıra gelmeyecek gibi. Gönülsüz mü? Sandıktan mı kaçıyor? Milletten mi korkuyor? Bunu hep beraber göreceğiz. Bizde sonucu bekliyoruz\" diye konuştu. \"CUMHUR İTTİFAKI HER PATİYE HER DÜŞÜNCEYE AÇIK\" Seçimlere MHP ile yapılan ittifak sonucu \'Cumhur İttifakı\' ile girileceğini ifade eden Gül, ittifakın kapılarının açık olduğunu dile getirerek şunları söyledi: \"Cumhur İttifakı adı üstünde Cumhurun ittifakıdır bunun öncülüğünü AK Parti- MHP yapmıştır. Ama yasal mevzuat ve hazırlıklar bütün partilere, bütün milletimizin her kesimine açık bir ittifak çağrısıdır. Bu Yeni Kapı ruhudur. Bu milli mutabakattık dolayısıyla her parti ve her düşünceye açık bir ittifaktır. Cumhurun ittifakıdır, dolayısıyla her kesime bu çağrı açıktır. Onların desteğiyle milli, yerli Cumhurun ittifakının kazanacağı bir seçimde mülaki olmaya herkesi davet ediyoruz.\"