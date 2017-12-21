(Görüntülü Haber)Akademisyenlerin bilimsel yayınları ödüllendirildi

İSTANBUL (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacıları Destekleme Programı (BİYAP) ödülleri sahiplerini buldu. BİYAP Ödül Töreni’nde 2016’da hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan çalışmalarıyla bilime, eğitime ve topluma katkı sunan akademisyenler ödüllendirildi. İKÜ Ataköy Yerleşkesi\'ndeki Önder Öztunalı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ve çok sayıda akademisyen katıldı. Akademisyenlere başarı belgeleri Dr. Bahar Akıngüç Günver ve Prof. Dr. Erhan Güzel tarafından verildi. Günver törende yaptığı konuşmada,\"20. yılımızı bitiriyoruz. Bazı arkadaşlarımız yolculuğumuzun başından beri bizimle birlikteler; bazılarımız ise yeni katıldı. Bugün burada İstanbul Kültür Üniversitesi\'nde olmanızın bir anlamı ve nedeni var. Buraya sizi getiren bireysel hedeflerinizden, kariyer tutkunuzdan, geçim derdinizden ya da yükümlülüklerimizden bağımsız yaptığınız bilimsel çalışma ve yayınlar, üniversite için en anlamlı çalışma. Sizler araştırdıkça, yazdıkça ve hiç tanımadığınız insanlar için umutla çalıştıkça, Kültür ailesinde bu gelenek her zaman sürecek. Çalışmalarıyla bilime ve kültüre katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum\" dedi. \"AKADEMİSYENLERE DESTEKLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ\" Prof. Dr. Erhan Güzel ise akademisyenlerin çalışmalarına desteklerini artıracaklarını belirterek şöyle devam etti: \"Bütün üniversite sıralamalarında temel faktörlerden biri yayın ve bu yayının aldığı atıf bağlamında ortaya çıkan sayılar. Bu bağlamda üniversitemizin çabaları ve çalışmaları devam ediyor. Tartışmalarımızın temel konusu ve bundan sonrada kişi bazında, fakülte ve üniversite bazında aynı zamanda üniversitenin genelinde güncel verileri elde etmiş olacağız. Birkaç ay sonra bunları hep birlikte paylaşacağız. Bu güncel veriler sayesinde sunacağımız desteğin nasıl olacağına karar vereceğiz. Önümüzdeki dönemde de destek miktarını artırmayı hedefliyoruz.\" \"KANSER TEDAVİSİNDE YENİ İLAÇLAR ARAŞTIRILACAK\" Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden Doç. Dr. Elif Damla Arısa, Moleküler Kanser Biyolojisi üzerine yaptığı çalışmayla ödüle layık görüldü. Doç. Dr. Elif Damla Arısa, çalışmasını şu sözlerle anlattı: \"Biliyorsunuz kanser çok yaygın bir problem. Toplum sağlığını son derece kötü bir şekilde etkiliyor. Yetkin ilaç tedavileri üzerine birçok araştırmanın yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bizim alanımızda özellikle prostat, meme kanseri gibi kanser tiplerinde çeşitli yeni ilaç moleküllerinin keşfi ve bunların terapideki etkinlik değerlerinin ölçülmesi üzerine öncül deneyleri gerçekleştirmek temel amacımız.\"