(Görüntülü Haber)850 yıllık tarihi Alaaddin Camii tepeden tırnağa restore ediliyor

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Selçuklular Dönemi\'nde yapılan yaklaşık 850 yıllık tarihi Alaeddin Cami yeniden restore ediliyor. Geçmişten günümüze kadar yapılan onarımlarla birçok değişikliğe uğrayan cami, orijinal mimarisine getirilmesi için yeniden ele alındı. Konya kent merkezinin ortasındaki \'Alaeddin Tepesi\' diye bilinen höyüğün üzerinde yer alan tarihi Alaeddin Camii, Selçuklu Sultanı 1\'inci Rükneddin Mesud\'un son zamanlarında başladı. 2\'nci Kılıçarslan devrinde inşaatına devam edildi, Sultan 1\'inci Alaeddin Keykubad tarafından 1221 yılında tamamlanarak ibadete açıldı. Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, Selçuklular döneminde yapılan tarihi Alaeddin Camii\'nin yapıldığı günden günümüze kadar birçok değişikliğe uğradığını söyledi. Genç, farklı dönemlerde yapılan müdahalelerde gördükleri uyumsuzlukları düzeltmek, değişmesi gereken malzemeleri değiştirmek için 2014 restorasyona başladıklarını anlattı. Cami büyük olduğu için restorasyonun 2 bölüme ayrılarak yapıldığını belirten Genç, şöyle dedi: \"Doğu cephesinin restorasyonlarının çoğunluğunu tamamladık. Burada zemin döşemeleri dahil yağlı boyayla kapatılan ahşapları orijinal hale getirdik. Kemerlerdeki tuğla kısımlarındaki çürümeleri ve erimeleri giderdik. Dış bölümde caminin 3 cephesini de tamamen bitirdik. Değişik dönemlerde kullanılan ve orijinal olmayan tuğla, taş, beton, sıva gibi farklılıkları yapılabildiği kadarıyla ortadan kaldırdık. Orijinal haliyle ilgili malzeme ve görsel bütünlüğü sağlamaya çalıştık. Cami çevresindeki döşemeleri değiştirdik. Uygulama sırasında cami zeminindeki halıları da camide kullanılan çinilerdeki gibi turkuaz renkte dokuttuk. Caminin alttan ısıtma, güvenlik ve ışıklandırma sistemlerini tamamladık.\" \'ORJİNAL SELÇUKLU ÇİNİSİ KULLANIYORUZ\' Selçuk Üniversitesi’deki öğretim üyeleri ile yaptıkları çalışmalar sonucu orijinal Selçuklu Çinisi üretmeye başladıklarını da belirten Genç, şunları söyledi: \'\'Caminin geçmişte çini olmasına rağmen dökülmelerden dolayı bazı bölümleri mermerle değiştirilen, bazı bölümleri boyanan ve bazı bölümleri de imitasyonuyla değiştirilen çini mihrabı, çini olarak tamamlıyoruz. Çinilerimizi orijinal Selçuklu çinisi olarak Selçuk Üniversitesi\'nin desteğiyle üretmeye başladık. Bundan sonra bölgemizdeki tüm Selçuklu eserlerindeki bozulmuş, kırılmış ve yok olmuş çinileri yaptığımız imalatımız ile orijinal şekilde yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca caminin minberini de konservasyon çalışmasıyla elden geçireceğiz. Cami bahçe bölümünde bulunan türbelerdeki çinileri de orijinal olarak tamamlayacağız. Bahçe kısmında geçmişte mezar ve Osmanlı türbesi olarak kullanılan bölümü de projelendirdik. Mezar olan bölümleri yine mezar olarak türbeyi de orijinal mimarisine göre tamamlayacağız.\" HEDEF; 2019 YILINDA BİTİRMEK Hedeflerinin camiyi eksiksiz ve görselliğini sağlayarak tamamlamak olduğunu da belirten Genç, hedeflerinin 2019 yılının sonuna kadar camiyi eksiksiz bir şekilde bitirmek olduğunu kaydetti. Genç, restorasyon çalışmalarını 2 milyon 100 lira ile ihaleye çıkarttıklarını ama iş ilerledikçe bu rakamın 8 milyon liranın üzerine çıktığını da ekledi.