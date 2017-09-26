(Görüntülü Haber)"Türkiye'de her 4 kadından biri bu sorunu yaşıyor utandığı için tedavi olamıyor"

Buse ÖZEL / Özgür KUMANOVALI, İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE\'de her 4 kadından 1\'inde görülen idrar kaçırma sorunu ile ilgili Kontinans Derneği ve Ontex firması ortaklaşa bir sosyal sorumluluk projesi düzenledi. Nergis Kumbasar\'ın da destek olduğu ve dans ettiği etkinlikte, idrar kaçırma sorunu yaşayan ve yardım almaktan çekindiği için tedavi olamayan kadınlara mesaj verildi. Kadınların yüzde 25\'inde görülen ve Türkiye\'de yaklaşık 2,7 milyon idrar kaçırma sorunu yaşayan kadınların sadece yüzde 12\'si tedavi için doktora başvuruyor. Kontinans Derneği Başkanı Dr. Oktay Demirkesen birçok kronik hastalıktan daha sık görülen hastalığın tedavisi ve farkındalığı için çalıştıklarını belirtti. \"KADINLAR \'BU İŞİN TEDAVİSİ YOK KATLANMAMIZ GEREKİR\' DİYE DÜŞÜNÜYOR\" Türkiye\'de 40 yaş üstü her 4 kadından birinin idrar kaçırma problemi yaşadığını da belirten Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkesen şunları söyledi, \"Buradaki önemli problem Türkiye\'deki idrar kaçırma problemi olanların hekime başvurma oranları dünya genelinden daha düşük. Bunun sebepleri konusunda çok şey söylenebilir ama utanma diyebilirsiniz. Aile bireylerinin öğrenmesini istemiyor hastalar. Bunun sonucunda da \'Bu işin tedavisi yok. Buna katlanmamız gerekir, bunla yaşamamız gerekir\' düşüncesi de önemli bir oranda etkili oluyor. Bunu da söylemek lazım. Tedavi konusu biraz bunu anlatmak için önce idrar kaçırmanın neden kaynaklandığını tespit etmek gerekir. Buradaki en önemli problem bu. İdrar kaçırmanın sebebini tespit ettiğimiz zaman elimizde çok tedavi alternatifi var artık.\" BURAK KAYAHAN: BU PROBLEMDE KADINLAR YALNIZ DEĞİLLER Ontex Türkiye Genel Müdürü Burak Kayahan, \"Türkiye\'de bu konuda insanlar konuşmuyorlar. Bu problemleri kendilerine özgü zannediyorlar, bu konudan utanç duyuyurlar ve daha da önemlisi bu problemin çözümü olduğunun farkında değiller. Biz bu anlamda lider markanın üzerine düşen bir sorumluluk bilinciyle bu konuda problem yaşayan kadınların probleminin çözümüne dair bir yol aramaları için üzerimize düşeni yapmaya karar verdik ve onları bu problemde yalnız olmadıklarına ve bu problemin bir çözümü olduğuna dair farkındalığa davet etmek için bu projeye giriştik\" dedi. \"KADINLARIN SAKLANMADAN, UTANMADAN PROBLEMLERİNİ DİLE GETİRMELERİNİ İSTİYORUZ\" Etkinlikte dans eden ve moderatörlüğünü de yapan ünlü oyuncu Nergis Kumbasar da kadınların bu problemine dikkat çekmek için projeyi kabul ettiğini belirtti ve şunları söyledi, \"Kadınlar bundan dolayı utanç duygularıyla ve özgüven eksikliğiyle baş etmeye çalışıyorlar ve doktora dahi gitmiyorlar, etraflarıyla da paylaşmıyorlar. Biz burada aslında bunun utanılacak bir tarafı olmadığını ve kesinlikle tedavisinin de olduğunu kadınlara anlatmak istiyoruz. Bu konuda artık saklamadan, utanmadan problemlerini dile getirmelerini istiyoruz. O yüzden böyle bir projenin de yüzü olmayı severek kabul ettim.\" NERGİS KUMBASAR DA DANS ETTİ 10 gündür proje için dans dersleri alan ve koregrafi çalıştıklarını da belirten Kumbasar, proje kapsamında bir de kitap yazılacağını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti, \"Türkiye genelinde hep birlikte bir kitap yazacağız. Biliyorsunuz bu olay idrar kaçırma ile ilgili ve biz de dedik ki tüm Türkiye\'de insanlar kaçırdıkları fırsatları, anları paylaşsınlar ve bunu bir kitap haline getirelim. Tabii bununla ilgili biz iş camiasından, futbolcularımızdan, spor camiasından, sanatçılardan, basından, gazetecilerden bize destek olmalarını ve onların da hikayelerini bizle paylaşmalarını istiyoruz. Ben de bunun içinde bir hikayemi paylaşacağım. Ondan sonra bu kitap basılacak, imza günümüz de olacak ve hep birlikte böyle bir farkındalık projesinde de yer almanın da mutluluğunu yaşayacağız.\"