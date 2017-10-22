(Görüntülü Haber)2-Destici: 80 ya da 59'daki yaşananlar bir daha yaşanmaya kalkılırsa önce biz Kerkük'te olacağız

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 10. Olağan Büyük Kurultayı\'nda yaptığı konuşmada Kerkük\'e ilişkin, \"Ülkemizde, Irak\'ta, Suriye\'de yaşayan Kürt kardeşlerime sesleniyorum; bu oyuna gelmeyin. Burada yapılmak istenen Kürt - Türk savaşı çıkarılmak isteniyor. Müslüman kanı akacak. Buna müsaade eden Allah\'a hesabını verir. Kanayan yaramız Kerkük. 80 ya da 59\'daki yaşananlar bir daha yaşanmaya kalkılırsa önce biz Kerkük\'te olacağız. O kardeşlerim ile birlikte Kerkük cephesinde olacağız. Buna mecburuz\" dedi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Ankara\'daki Atatürk Spor Salonu\'nda 10. Olağan Büyük Kurultayı yapılıyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurultayda yaptığı konuşmada terörle mücadaleye değinerek, \"Göreve ilk geldiğimiz yıllarda ülkemizin en önemli ciddi meselesi terördü bugün yine terör. Maalesef, 1984\'ten bugüne ülkemizi yöneten tüm iktidarlar bu terör belasından kurtaramadılar. 35 yıl içinde dönem dönem terör ile ciddi mücadeleler yapıldı. Üç beş çapulcu, terörist bunlardan bir şey olamaz gibi bir takım geçiştirmeler nedeniyle bugün PKK hem Türkiye içinde eylemlerine devam ediyor\" dedi. \"RAKKA\'YA DA BEBEK KATİLİ İMRALI CANİSİ APO\'NUN POSTERLERİ ASILDI KINIYOR VE LANETLİYORUM\" Destici, \"Kuzey Irak\'ta daha önce sadece Kandil ve Mahmur gibi birkaç kampa hapis olmuşken bugün Kerkük\'te PKK\'lıları görüyoruz. Suriye sınırımızın 700 kilometresini PYD, YPG Amerika\'nın kontrolünde desteğinde kontrol ediyor. En son bir kaç gün önce de Rakka\'ya da bebek katili İmralı canisi Apo\'nun posterleri ve PKK\'nın paçavraları asıldı. Kınıyor ve lanetliyorum\" dedi. \"BAŞKONSOLOSLUĞUNUZDA ÇALIŞAN FETÖ İLTİSAKLISININ TELEFONUN İÇİNİ BİLE BİLİYORSUNUZ\" Destici, \"ABD güya terör ile mücadele ediyor. Amerika ve onunla işbirliği tutanlara sesleniyorum; IŞİD, DEAŞ terör örgüt de PYD, YPG, PKK terör örgütü değil mi? PKK sizin terör listenizde değil mi? PYD ve YPG\'nin sözde SDG\'nin, PKK\'nın bir uzantısı olduğunu bilmiyor musunuz? Başkonsolosluğunuzda çalışan FETÖ iltisaklısının telefonun içini bile biliyorsunuz da PYD ve YPG\'nin, PKK\'nın uzantısı olduğunu anlamanız için Rakka\'da Apo posterleri mi açılmalıydı?\" diye konuştu. \"ABD\'NİN SİYONİST İSRAİL İLE BİLİRLİKTE HAYALİ MARKSİST PKK VE YPG\'YE BİR KORİDOR AÇMAYA ÇALIŞIYORLAR\" Terör ile mücadelede batının ve ABD\'nin tutumunu eleştiren Destici, \"Batı, ABD ve Siyonist İsrail, hiçbir zaman terör ile mücadelede samimi olmadı. Aksine teröristler ile menfaatleri olduğunda birlikte hareket etmekten çekinmediler. ABD\'nin Siyonist İsrail ile bilirlikte hayali Kandil\'den başlayıp Akdeniz\'e kadar uzanan bir Kürt koridoru değil. Kürt kardeşlerimiz suiistimal ediliyor. Burada yapılmak istenen masum bir Kürt devleti, bölgesi değil. Amerika\'nın, emperyalistlerin ve Siyonist İsrail\'in uşağı olacak Marksist PKK ve YPG\'ye bir koridor açmaya çalışıyorlar. Bunu bu şekilde söyleseler Kürt kardeşimin desteğini alamazlar. Bunun için yapıyorlar\" açıklamasında bulundu. \"80 YA DA 59\'DAKİ YAŞANANLAR BİR DAHA YAŞANMAYA KALKILIRSA ÖNCE BİZ KERKÜK\'TE OLACAĞIZ\" Destici, \"Ülkemizde, Irak\'ta, Suriye\'de yaşayan Kürt kardeşlerime sesleniyorum; bu oyuna gelmeyin. Burada yapılmak istenen Kürt - Türk savaşı çıkarılmak isteniyor. Müslüman kanı akacak. Buna müsaade eden Allah\'a hesabını verir. Kanayan yaramız Kerkük. 80 ya da 59\'daki yaşananlar bir daha yaşanmaya kalkılırsa önce biz Kerkük\'te olacağız. O kardeşlerim ile birlikte Kerkük cephesinde olacağız. Buna mecburuz\" dedi. \"BARZANİ, SİYONİSTLERİN DE DESTEĞİ İLE BİR GAYRİ MEŞRU VE KORSAN REFERANDUM GERÇEKLEŞTİRDİ\" Destici, \"Siyonistlerin işbirlikçisi Barzani, Siyonistlerin de desteği ile bir gayri meşru ve korsan referandum gerçekleştirdi. Türkiye\'yi yönetenleri uyarıp \'buradan bu açılımdan çözümden çözüm çıkmaz. Bu PKK\'lılarla bir normal, müzakere olmaz. Ancak mücadele edilir. Bunların ipleri başkalarının elinde dışarıda. Bunlara güvenmeyin\' dediğimizde şehitler üzerinden siyaset yapmakla suçladılar. Geldiğimiz noktada biz haklı çıktık. Biz bir menfaat gözeterek koşmuyoruz. Aynısını Suriye ,için de söyledik. Suriye politikalarında da 5 yıl önce söylediğimiz noktaya gelindi\" açıklamasında bulundu. \"HABUR SINIR KAPISI HALA NİYE AÇIK. PETROL VANALARI HALA NİYE AÇIK?\" Destici, \"Hükümetin İran, Irak Merkezi Yönetim ile gayri meşru referandumun bütün sonuçlarını ortadan kaldırmak için yaptığı girişimleri destekliyoruz ama az buluyoruz. Daha yapılması gerekenler var. Habur Sınır Kapısı hala niye açık. Petrol vanaları hala niye açık? Bunlar kapatılsın Barzani hapis edilsin. Ovaköy Telefar hattında yeni bir sınır kapısı açalım. Türkmen ve Arapların yoğun olduğu bir bölge. Bir iç savaş çıkacak olursa Türkiye yarım saat içinde oraya müdahale etsin. Müdahale hakkı yokmuş. Rusya Kırım\'a, Gürcistan\'a nasıl müdahale etti. Kimden izin aldı? \" diye sordu. \"TÜRKİYE, YUNANİSTAN\'IN ALAYINI BİR GÜNDE ALACAK GÜCE VE YETENEĞE SAHİPTİR\" Destici, \"Yunanistan 2004\'ten beri 12\'si Ege, 5\'i Akdeniz\'de olmak ürere bize ait olan ada ve kayalıklarımızı işgal ve ilhak ederek mülki sınırlarının içine katmıştır. Şaşırdığımız şu; bu durumu tehdit ve tehlike olarak ele alıp tedbir alması gereken siyasi iktidar niçin bunlar olurken anında duruma el koymamıştır. Eskiden bir Yunan feribotu, F-16\'sı sınırlarımıza yönelik hareketlense Bandırma\'dan uçaklarımız kalkar anında gereği yapılırdı. Şimdi bu aleni işgaller niçin MGK veya ülke gündeminde yer almıyor. Bizi şaşırtan umursamaz tavırdır. Siyasi iktidara sesleniyorum, bu umursamaz tavır rahatsız edici boyuttan çıkıp kuşku duyulacak noktaya gelmiştir. Türkiye, yeter artık deyip işgal edilen bu adaları değil, Yunanistan\'ın alayını bir günde alacak güce ve yeteneğe sahiptir\" ifadelerini kullandı. \"FIRAT KALKANI GİBİ İDLİB OPERASYONUNU DA DESTEKLİYORUZ\" Destici, \"Fırat Kalkanı gibi İdlib operasyonunu da destekliyoruz. Türkiye İdlib operasyonu ile dünyaya şunu haykırdı Amerika\'ya da ders verdi. Terörle mücadele konusunda çifte standarttın olmadığını anlattı. Hepsine operasyona varım dedi\" diye konuştu.