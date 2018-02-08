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Politika

(Görüntülü Haber)1-İsmail Ok: Mehmetçik can veriyor, bunlar karargahta boy boy resim veriyor

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok, Afrin Hakeratına ilişkin "Karargahta Bilal Erdoğan'ın ne işi var? Ne sıfatla bulunuyor? Mehmetçik kan, can veriyor, bunlar karargahta boy boy resim veriyor

08 Şubat 2018 17:37

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok, Afrin Hakeratına ilişkin \"Karargahta Bilal Erdoğan\'ın ne işi var? Ne sıfatla bulunuyor? Mehmetçik kan, can veriyor, bunlar karargahta boy boy resim veriyor. Çok istiyorsan Afrin\'e gönder.\" dedi. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Harekatın iç siyasete alet edildiğini ileri süren İsmail Ok, ÖSO ile Kuvay-ı Milliye\'nin aynı kefeye konulmasını reddettiğini vurguladı. Afrin harekatını desteklediklerini kaydeden İsmail Ok şunları söyledi: \"Bu operasyonun parti kongrelerinde, mitinglerde siyasete alet edilmesini nefretle kınıyoruz. Karargahta Bilal Erdoğan\'ın ne işi var? Ne sıfatla bulunuyor? Mehmetçik kan, can veriyor, bunlar karargahta boy boy resim veriyor. Çok istiyorsan Afrin\'e gönder. Hükümet, Suriyeli sığınmacılara kalıcı konutlar inşa etme derdine düştü. Türkiye\'de herkes konut sahibi oldu da vatan evlatları şehadet şerbeti içerken sıra Suriyelilere konut inşaasına mı geldi? Şehit yakınlarına ve gazilere konut yapalım. Önce bunları hallet, sonra sıra Suriyeli sığınmacılara gelsin. ÖSO ile Kuvayımilliye\'nin aynı kefeye koyulmasını reddediyorum. Ancak bunu tarih şuuru, bilinci olmayanlar yaparlar. Bugün ÖSO, TSK ile birlikte haraket ediyor ama yarın ne yapacağını kimse bilemez. Kuvay-ı Milliye\'nin dünyada eşi, benzeri yoktur. ÖSO kim? ÖSO sadece TSK\'nın yanında yardımcı unsur, bu kadar.\"

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