(Görüntülü Haber)1-Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kadına şiddet konusundaki sözlerini skandal olarak nitelendirdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU\'NUN KADINA ŞİDDET KONUSUNDAKİ SÖZLERİNİ SKANDAL OLARAK NİTELENDİRDİ (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biraz önce benim ve arkadaşlarımın kadınlarımızın sorunlarının çözümüyle ilgili iradeye sahip olduğumuz söyledim ama; maalesef aksi yönde örnekler bulunduğunu da belirtmek durumundayım. Mesela; ana muhalefetin başındaki zatın geçtiğimiz günlerde kadına şiddetle ilgili skandal ifadeleri bunlardan biridir Üstelik de kadınlara yönelik bir toplantıda bu zat aynen şöyle diyor \'Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa, akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de gelir hıncını karısından alır\' Haber Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera Harun UYANIK İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karsı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi\'nde düzenlenen programda konuştu. Kadına yönelik şiddet eylemlerinde hayatını kaybetmiş olan tüm kadınlarımızı tazimle yad ediyor, hepsine Allah\'tan rahmet diliyorum. Şiddete uğramış, yaşadıklarını dışarıya anlatmamış veya anlatamamış tüm kadınlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşrefi mahlukat olan insana, yaratılmışların en şereflisi olan insana, hele hele kadına yönelik bu şiddet asla kabul edilemez. Kadına şiddeti insanlığa ihanet olarak ilan etmiş bir Cumhurbaşkanı sıfatıyla diyorum ki; bu ihanetin içine giren herkes cezasını çekmelidir. Esasen bu mesele sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın sorunudur. Araştırmalar bu meselenin eğitim düzeyiyle, maddi gelirle çok da ilişkili olmadığına işaret ediyor. Bir üniversitemizin yaptığı araştırma lise mezunu her dört kadından birinin, üniversite mezunu her beş kadından birinin malesef aile içi şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Aynı şekilde bu meselenin Doğu toplumlarına münhasır olduğu yönünde oluşturulmaya çalışılan art niyetli algı da doğru değildir. Batı toplumları da aile içi şiddet sorunundan ciddi şekilde mustariptir. Demek ki burada asıl sorun nerede yaşadığınız, ne kadar okuduğunuz, hangi refah düzeyine sahip olduğunuz değildir. Asıl mesele cinsiyetten öte insana bakış meselesidir, insana verilen değer meselesidir ifadesini kullandı. KADIN YOKSA TOPLUMUN YARISI YOKTUR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ülkemizde insana, özellikle kadına dair yanlış algılar, yanlış kabuller, yanlış uygulamalar varsa bunun sebebini dinimizde veya kültürümüzde değil daha derinlerde aramak durumundayız. Bu bakımdan biz kadınlarımızın meselelerine sahip çıkmakla aslında tüm milletimizin, hatta tüm insanlığın dertlerine derman aramış oluyoruz. Bunun da ötesinde kadınların hak ve adalet temelinde sahip oldukları eğitim, çalışma, ayrımcılık, şiddet gibi sorunlarını çözememiş bir toplumun hedeflerine ulaşamayacağını da biliyoruz. Çünkü kadın yoksa, toplumun yarısı yoktur. Kadının olmadığı bir toplumun kalan yarısı da zaten yok oluşa doğru gidiyor demektir dedi. ONUN ZİHİN KODLARINDA BİR SORUN VARDIR Siyaset hayatım boyunca kadınları siyasetin ve hayatın her alanında hak ettikleri şekilde asli unsuru, temel taşıyıcısı haline getirmenin mücadelesini verdim diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Her kim kadınlarla ilgili şiddeti öven, ayrımcılığı körükleyen, onları rencide eden bir söz söylüyor bir tavır içine giriyorsa; bilin ki onun zihin kodlarında bir sorun vardır. Bu kişinin bir çoban ve bir üniversite hocası olması, bir ilahiyatçı veya bir ateist olması arasında hiçbir fark yoktur ifadesini kullandı. ORTA ÖĞRETİMDE NEREDEYDİK NEREYE GELDİK Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü 24 Kasım Dünya Öğretmenler günü. Ana muhalefetin başındaki zat çıkmış konuşuyor; öğretmenlerle ilgili birçok şeyler anlatıyor. Sen ne anlatıyorsun. Bak orta öğretimde neredeydik nereye geldik. Bunlar şu 15 yıllık iktidarımız döneminde oldu. Okuma-yazma oranlarının yüzde yüzlere doğru yürümesi iktidarımız döneminde oldu. Kadınların okumasının yazmasının artması iktidarımız döneminde oldu. BÖYLE ÇARPIK BİR ZİHNİYET OLUR MU Kadın meselesini bize saldırmak için silah gibi kullananlara da hiç kimse kusura bakmasın eyvallah etmeyiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biraz önce benim ve arkadaşlarımın kadınlarımızın sorunlarının çözümüyle ilgili iradeye sahip olduğumuz söyledim ama; maalesef aksi yönde örnekler bulunduğunu da belirtmek durumundayım. Mesela; ana muhalefetin başındaki zatın geçtiğimiz günlerde kadına şiddetle ilgili skandal ifadeleri bunlardan biridir. Üstelik de kadınlara yönelik bir toplantıda bu zat aynen şöyle diyor \'Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa, akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de gelir hıncını karısından alır\'. Bunu diyen kim; Bay Kemal. Böyle çarpık bir zihniyet olur mu Böyle yoz bir bakış açısı olabilir mi Bu kadına şiddeti insanlığa ihanet değil alenen meşru gören bir kafadır. Bu mantığa göre ana muhalefetin başındaki zatın her yaşadığı seçim yenilgisinden sonra evde neler yaptığını düşünmek bile istemiyorum. şeklinde konuştu.