(Görüntülü Haber)1-Erdoğan: Bu ordu, darbecilerin, cuntacıların, vesayetçilerin, FETÖ'cülerin ordusu hiç değildir

Erdoğan: Bu ordu, darbecilerin, cuntacıların, vesayetçilerin, FETÖ\'cülerin ordusu hiç değildir ANKARA (DHA) DHA ANKARA- Erdoğan: Bu ordu, darbecilerin, cuntacıların, vesayetçilerin, FETÖ\'cülerin ordusu hiç değildir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Önümüzdeki yıl Harp Okullarımıza yapılan müracaat sayısının doğrusu ben katlanarak artacağına inanıyorum. Çünkü bu ordu, darbecilerin, cuntacıların, vesayetçilerin ordusu değildir. Bu ordu, FETÖ\'cülerin ordusu hiç değildir. Bu ordu, şu veya bu yabancı kurumun ordusu hiç değildir. Bu ordu sadece ve sadece Türkiye\'nin ordusudur, Türk milletinin ordusudur. Bizim ordumuz subayımız askerimiz daima başı dik bir şekilde görevinin başında olacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne yapılmış her saldırı şahsıma yapılmış demektir. Ordumuzun içerisine sızmış darbeci ve cuntacı hainlerle mücadele etmek başkadır, ordumuzu zayıflatacak, askerimizi rencide edecek davranışlar içerisine girmek bambaşkadır. Hainlerle mücadeleyi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz ama hiç kimsenin bunu fırsat bilip ordumuzu, subaylarımızı, askerimizi yıpratmasına da müsaade etmeyeceğiz\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı\'nda muvazzaf subay adaylarının mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: \"Diğer harp okulları gibi Kara Harp Okulumuz da milletimizin evlatlarının tamamına kapıları açık olacak şekilde öğrenci kabulü yapıyor. Hiçbir ideolojinin, hiçbir kesimin, hiçbir marjinal zihniyetin okullarımızı ele geçirmesine imkan vermeyecek; tamamen yerli, tamamen milli bir yapıyı buralara hakim kıldığımıza inanıyorum. Türkiye\'nin artık kaybedecek ne zamanı ne insanı vardır. Okulumuzun müfredatı içinde askeri derslerin oranı yüzde 18\'den yüzde 60 düzeyine çıkarılmış. Diğer derslerin oranı yüzde 40\'a çekilmiştir. Eğitim öğretim süresi bir yıl arıttırılarak güçlü bir yabancı dil alt yapısı oluşturulmuştur. Artık bu okullarımızın eski sisteme dönmesi kesinlikle söz konusu değil. Tarih kitaplarını incelediğimizde Türk milleti için asker millet tanımının yapıldığını görürüz. Bizim öne çıktığımız alan askerliktir savaştır yürekle bilekle yapılan mücadeledir. BU ORDU, FETÖ\'CÜLERİN ORDUSU HİÇ DEĞİLDİR Tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün tüm milletimizin ortak değeri olması gibi ordumuz da hepimizindir. Önümüzdeki yıl Harp Okullarımıza yapılan müracaat sayısının doğrusu ben katlanarak artacağına inanıyorum. Çünkü bu ordu, darbecilerin, cuntacıların, vesayetçilerin ordusu değildir. Bu ordu, FETÖ\'cülerin ordusu hiç değildir. Bu ordu, şu veya bu yabancı kurumun ordusu hiç değildir. Bu ordu sadece ve sadece Türkiye\'nin ordusudur, Türk milletinin ordusudur. Bu ordunun şerefli subayları Türkiye\'nin Türk milletinin subaylarıdır. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ\'NE YAPILMIŞ HER SALDIRI ŞAHSIMA YAPILMIŞ DEMEKTİR Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne yapılmış her saldırı şahsıma yapılmış demektir. Ordumuzun içerisine sızmış darbeci ve cuntacı hainlerle mücadele etmek başkadır, ordumuzu zayıflatacak, askerimizi rencide edecek davranışlar içerisine girmek bambaşkadır. Hainlerle mücadeleyi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz ama hiç kimsenin bunu fırsat bilip ordumuzu, subaylarımızı, askerimizi yıpratmasına da müsaade etmeyeceğiz. BİZİM ORDUMUZ SUBAYIMIZ ASKERİMİZ DAİMA BAŞI DİK BİR ŞEKİLDE GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAKTIR Bizim ordumu, subayımız askerimiz daima başı dik bir şekilde görevinin başında olacaktır. Ülke ve millet olarak öyle bir dönemden geçiyoruz ki ordumuza gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Türkiye kendi sınırları içinde tarihinin en büyük terörle mücadele operasyonlarını yürütüyor. Suriye\'de çok önemli operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Bugün Türkiye operasyonel kabiliyet ve tecrübe bakımından herhalde dünyanın en güçlü birkaç ordusundan birine sahiptir. Böyle güçlü bir ordumuz olmasaydı bu coğrafyada bir gün yaşatmazlardı.\" \"BUGÜN TSK İÇİNE SIZAN HAİNLERDEN TEMİZLENDİKÇE DAHA DA GÜÇLENEREK ...\" Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, \"Eli kanlı Fettulahçı terörist örgüt, 15 Temmuz\'da milletimize bir zilleti yaşatmaya ve TSK\'nın tarihine kara bir lekeyi sürmeye kalkışmıştır. Bu hain girişim akamete uğratılmıştır. Bugün TSK içine sızan hainlerden temizlendikçe daha da güçlenerek asil milletimizin kendisinden beklediği egemenlik ve bağımsızlığımızı koruma görevini yüksek bir şuur ve üstün bir başarı ile yerine getirmeye devam etmektedir\" diye konuştu.