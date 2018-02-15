(Görüntülü Haber) Ziynet Sali, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Bursalı hayranlarıyla buluştu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) – ÜNLÜ sanatçı Ziynet Sali, 14 Şubet Sevgililer Günü’nde Bursa’da sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, dinleyicilerinden büyük alkış aldı. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ziynet Sali, 14 Şubat Sevgililer Günü drolayısıyla Bursa’da hayranlarıyla buluştu. Single olarak çıkardığı ‘Magic’ adlı şarkısıyla sahne alan sanatçı, sonrasında gözde şarkısı ‘Ağlar mıyım? Ağlamam’ı dinleyicileriyle birlikte söyledi. Mehmetçik’e de selam gönderen Ziynet Sali, “Bu memleket güzel, bu ülke çok güzel. Bütün dünya ülkelerini gezip görmüş biri olarak gerçekten sahip çıkmamız gereken bir ülkede yaşıyoruz. Kendi ülkemizin nöbetini kendimiz tutalım” diyerek, ‘Bugün adım Leyla’ adlı şarkısını okudu. Dinleyicilerden de büyük alkış alan ünlü sanatçı, yaklaşık 2 saat sahnede kalırken, birçok şarkısına Bursalılar da eşlik ederek geceye renk kattı.