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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Zeki Müren’in şarkılarını filarmoni orkestrası seslendirecek

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - LİMAK Filarmoni Orkestrası, Türk sanat müziği duayeni Zeki Müren’in şarkılarını İstanbul’da seslendirecek

09 Ekim 2017 14:32

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - LİMAK Filarmoni Orkestrası, Türk sanat müziği duayeni Zeki Müren’in şarkılarını İstanbul’da seslendirecek. Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan öncülüğünde kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, “Sanat Güneşi” Zeki Müren’in en sevilen şarkılarını 11 Ekim Çarşamba günü Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşturacak. Orkestra şefliğini Rengim Gökmen’in üstleneceği orkestra, “Şimdi Uzaklardasın”, “Elbet Bir Gün Buluşacağız” ve “Yaralı Gönlüm”ün de aralarında olduğu Zeki Müren’in hafızalardan çıkmayan parçalarını seslendirecek. Konser gelirlerinin bir kısmı, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı’na bağışlanacak. Limak Filarmoni Orkestrası ilk konserini 4 Ekim Çarşamba günü Ankara Congresium’da vermişti ve yine Zeki Müren’in şarkılarını seslendirmişti.

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