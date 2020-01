(Görüntülü Haber) Zayıflamada yeni yöntem: 'Hipnobezite'

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS Numune Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Etem Erdal Erşan, obezite tedavisi için \'hipnobezite\' adını verdiği \'hipnoterapi\' yöntemini kullanıyor. Doç. Dr. Erşan, \"Hipnobezite; hipnozun, obezitenin tedavisi amaçlı kullanılmasıdır, tedavi anlamında kullanılmasıdır. Her şey kafada biter mantığı ile yola çıkıyoruz\" dedi. Doç. Dr. Erşan, \'hipnobezite\' terimini dünyada ilk kez kendisinin kullandığını söyledi.



Sivas Numune Hastanesi\'nde psikiyatrist, psikoterapist ve hipnoterapist olarak görev yapan Doç. Dr. Etem Erdal Erşan, hipnoz tekniğinde uyguladığı terapi ile obezite hastalığını tedavi ediyor. Obezitenin dünyada ve Türkiye\'de en önemli sağlık sorunu olmaya aday olduğunu belirten Doç. Dr. Erşan, \"Hipnoz, yapılan telkinlere karşı yükselmiş yanıt kapasitesi ile karakterize, dış uyaranları algılamada azalmanın ve dikkatin yoğunlaşmasında artışın ortaya çıktığı bir bilinç halidir. Hipnozu sertifikası olan herkes yapabilir. Yalnız hipnoterapi, hipnozdan biraz daha farklıdır. Terapinin, hipnoz tekniği ile kullanılmasıdır. Şu şekilde tanımlayabiliriz: Şırınga hipnozdur, enjektörün içine kattığımız ilaç da terapidir. İkisi bir araya geldiğinde hipnoterapi denmektedir. Hipnoterapiyi sağlık personelinin yapması gerekmektedir. Peki biz neden hipnobezite dedik? Dünya Sağlık Örgütü\'nün, bizim Sağlık Bakanlığı\'nın yaptığı araştırmalarda obezite dünyada en önemli sağlık sorunu olmaya aday. Hatta şu sıralar birinci sıraya da geliyor. Kabaca her üç kişiden bir kişi obez hem dünyada hem ülkemizde\" dedi.



\'DÜNYADA BU TERİMİ KULLANAN İLK KİŞİYİM\'



Dünyada \'hipnobezite\' teriminin ilk kez kendisi tarafından kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Etem Erdal Erşan, şunları söyledi:



\"Obezite vücuda besinler ile alınan enerjinin, harcanan enerjiden daha fazla olmasından kaynaklanan ve vücut yağ kitlesinin, yağsız vücut kitlesine oranla artması ile karakterize olan kronik bir hastalıktır. Peki bizim yaptığımız hipnobezite yöntemi ne? Hipnobezite de terim olarak hipnoz ve obezite terimlerinin birleşmesi ile ortaya çıkmıştır. Obezitede kullandığımız hipnoterapi için, hipnobezite terimini kullanmaktayım. Dünyada ve ülkemizde bu terim ilk defa benim tarafımdan kullanılmakta. Hipnobezite; hipnozun, obezitenin tedavisi amaçlı kullanılmasıdır, tedavi anlamında kullanılmasıdır. Her şey kafada biter mantığı ile yola çıkıyoruz. Bir davranış değişikliği oluşturmaya çalışıyoruz. Yeme alışkanlığının davranışını değiştirme şeklinde oluşturmaya çalışıyoruz. Hastalarım bunu zayıflama diye değerlendiriyor ama ben sağlıklı ve dengeli beslenme terimini kullanmaktayım. Biz hipnozla sağlıklı ve dengeli beslenmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Bunda da verdiğimiz telkinlerimiz var. Davranış değişikliği yaparak alışkanlık haline getirmeye çalışıyoruz.\"



\'AYLIK 12 LİRAYA TEDAVİ\'



Türkiye\'de hipnobezite yönteminin uygulandığı tek hastanenin Sivas Numune Hastanesi olduğunu belirten Doç. Dr. Erşan, tedavinin aylık 12 liraya mal olduğunu söyledi. Doç. Dr. Etem Erdal Erşan, şunları kaydetti:



\"Yaptığım çalışmada 2 yıldır veri topluyorum. Şu ana kadar 181 hasta bu seansları tamamlamış durumda. Seanslar haftalık olarak yapılmakta ve en az 10 hafta yapılıyor. 10 haftadan sonra kontrol seanslarımız var. Rakamsal olarak çok çok anlamlı düzeyde vücut kitle endeksinde azalma olduğunu gözlemledik. Yaş olarak 16-72 yaş aralığını kabul ediyorum. İstatistiksel olarak hipnobezitenin, obezitenin tedavisinde etkin olduğunu görülmekte. Avantajları ucuzdur, kolay bir yöntemdir, kimyasal kullanmadığım için yan etkisi bulunmaz ve en önemlisi diğer yöntemlerle farkı, kalıcılığı daha fazladır. Hipnobezitede bizim amacımız sağlıklı ve dengeli beslenmeyi alışkanlık haline getirmektir. Bu tedaviyi devlet hastanesinde yapıyoruz ve bu uygulamanın yapıldığı tek hastane Sivas Numune Hastanesi\'dir. Ayda 12 liraya bu tedaviden herkes faydalanabiliyor.\"