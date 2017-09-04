(Görüntülü Haber) Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne modern kütüphane

Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)- VANda 6 yıl önce meydana gelen 7.2 ve 5.6 büyüklüklerinde iki büyük deprem sonrası yıkılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kütüphanesi\'nin yerine Avrupa standartlarında 10 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine modern bir kütüphane inşa edildi. YYÜ Rektörü Prof.Dr. Peyami Battal, kütüphane binasını inşa etmeden önce Türkiye ve Avrupa\'da önde gelen kütüphaneleri gezip en çok beğenilen noktaları Van\'daki kütüphaneye taşıdıklarını söyledi. Depreme dayanıklı ve 24 saat açık olacak son teknolojiyle donatılan 3 blok halindeki kütüphane yıl sonunda hizmete girecek. Kentte 23 Ekim, 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen ve yıkıma neden olan 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerde YYÜ Merkez Kütüphanesi büyük hasar gördü. Kullanılamaz durumda olan kütüphane binası üniversite tarafından yıktırıldı. Yeni bir kütüphane için çalışmalar yapan üniversite, aynı yere yeni bir kütüphane yapımı için proje hazırladı. Kalkınma Bakanlığı desteğiyle yapımına 2015 yılında başlanan Ferit Melen Merkez Kütüphanesi ve Konferans Salonu Projesi toplam 10 bin 500 metrekare kapalı alan üzerinde birbiriyle bağlantılı 3 blok halinde inşa edildi. İçinde 500 kişilik konferans salonu da bulunan ve 24 saat açık olacak olan YYÜ Ferit Melen Merkez Kütüphanesi, son teknolojiyle donatıldı. Kütüphane binasında, profesyonel araştırmacı alanı, okuma salonları, bireysel çalışma odaları, grup çalışma odaları, seminer odaları, uzman kütüphanesi, idari bölümler, gece-gündüz okuma alanları ve otopark bulunuyor. YYÜ Rektörü Prof.Dr. Peyami Battal, şöyle dedi: \"Kütüphanemiz; depreme dayanıklılık kriterlerini ön plana alan ve çok katlı olamayan modüler, taşıyıcı aksları düzenli, statik dengesi çok önemsenen bir yapı olarak tasarlandı. Kütüphane binası tasarımında, 250 bin adet basılı eser kapasitesi ile hizmete sunulacak şekilde aynı anda 2 bin kişinin yararlanacağı öngörülerek yapıldı. Kütüphanemiz, üniversitesinin bütününe, günümüz ve geleceğin ön görülebilir teknolojisi ile mesleki, sosyal ve kültürel alanda, uzaktan ve yerinde olanaklar ile gelişme hizmeti veren bir açık öğrenim mekanıdır.\" \"TÜRKİYE\'YE ÖRNEK PROJE\" Türkiye\'de ilk defa Kütüphane Yönetim Sistemi kapsamında, Kütüphane İçerik Yönetim Sistemi ile Kütüphane Bina Yönetim Sistemi\'nin birbiriyle entegre çalışacak \'Akıllı Kütüphane Yönetim Sistemi\' altyapısı oluşturulduğunu anlatan Rektör Prof.Dr. Battal, \"Kampusün en önemli yapısı ve Türkiye\'ye örnek olabilecek bir kütüphane projesi oldu. Sistemin çatısını oluşturacak ve kütüphanedeki tüm elektronik ve mekanik donanımları kontrol edecek ana yazılım çalışması devam ediyor. Akıllı Kütüphane Yönetim Sistemi ile okuyucu ve araştırmacılar 7 gün 24 saat istedikleri anda kesintisiz olarak kütüphaneden hizmet alabileceklerdir. Böylece kütüphane binası, okuyucu ve araştırmacılar açısından onların en yoğun olduğu ve hizmet alamadığı saatlerin dışında da hizmet verebilir hale gelecek\" diye konuştu. DEPREM GERÇEĞİ Türkiye\'nin deprem gerçeğinden yola çıkarak kütüphane binasını inşa ettiklerini belirten Rektör Prof.Dr. Battal, depremlerden ders alındığını vurgularken şöyle devam etti: \"Türkiye\'de ilk defa üniversite kütüphaneleri içerisinde Ferit Melen Merkez Kütüphanesi\'nde, kütüphane rafları gibi hareketli malzemelerin deprem anında okuyucu ve araştırmacılara zarar vermeyecek şekilde özel bir teknikle sabitlenen ve şiddetli depremlere dayanacak mukavemeti olan özel tasarımlı kütüphane rafları ve hareketli malzemeler kullanıldı. Merkez Kütüphane Binası değişim ve gelişmelere açık tasarlanmış ve gelecekte ihtiyaç halinde ek blok ilavesi ve tüp geçitler ile bağlantı sağlanarak mevcut proje tasarımına entegre edilecek şekilde bir gelişim şeması önerilmiştir. Depremsellik yönünden depreme karşı dayanımın arttırılabilmesi için taşıyıcı sistem aksları, kararlı ve düzenli olarak tasarlanmış ve tasarım sırasında bu bakış açısından taviz verilmedi.\" \"ÇOK ÖZEL KONSEPTE SAHİP\" YYÜ Rektörü Prof.Dr. Peyami Battal, kütüphane binasını oluşturmadan önce Türkiye ve Avrupa\'nın önde gelen kütüphanelerde inceleme yaptıklarını belirterek, \"Oralarda en çok insanların dikkatini çeken ve beğendiği noktaları da buradaki kütüphaneye taşıdık. Gezdiğimiz kütüphanelerde insanların arayıp bulamadıkları yani \'Şu unsur da olsaydı\' dediği noktaları buraya taşıdık. İddia ediyoruz kütüphanemiz bu yönüyle Türkiye\'de çok farklı, çok özel konsepte sahip bir kütüphane oldu. Kütüphanemizin yapımı şuanda bütün hızıyla devam ediyor. Aralık ayında da hizmete girecek\" dedi.