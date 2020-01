(Görüntülü Haber) Yüzde 100 uyumlu böbrekle yaşama tutundu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - SAMSUN\'un Ladik İlçesi\'nde oturan 4 çocuk 7 torun sahibi 70 yaşındaki Şemsi Kara, kadavradan yüzde 100 uyumlu böbrek nakliyle yaşama tutundu.



Ladik\'te oturan Şemsi Kara, 11 yıl önce fenalaşınca devlet hastanesine götürüldü. Yapılan muayene ve testler neticesinde her iki böbreğinin de iflas ettiği tespit edilen Kara, hemodiyaliz tedavisine başladı. Doktorları, 2 yıl önce de böbrek nakli olması gerektiğini söyleyip, Kara\'yı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'ne sevk etti. Nakil dosyası hazırlanan Kara, Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası\'na yazılarak böbrek nakli olacağı günü bekledi. Şemsi Kara, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'nde, Hastane Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından 11 gün önce gerçekleştirilen kadavradan yüzde 100 uyumlu böbrek nakliyle yaşama tutundu.



Diyaliz tedavisi gördüğü 11 yılın çok zor geçtiğini, bekleme sırasına kaydolduktan sonra 2 kez böbrek çıktığını, ancak testler neticesinde uygun görülmediğini söyleyen Kara, \"Bu sefer tam uyumlu böbrek bulundu. Hiç umudum yoktu. Olmaz demesinler, hayatta her şey oluyor, nasipse insan 70 yaşında da böbrek nakli olup hayata tutunuyor. Bağış yapanlara teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden, organları bağışlanan kişiye de rahmet diliyorum\" diye konuştu.



\'PİYANGO GİBİ NAKİL\'



Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu Uzm. Nilgün Bilal, hastanın genel durumunun son derece iyi olduğunu, sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini söyledi. Bilal, \"70 yaşındaki bir hastanın böbrek nakli ameliyatını kaldırması her zaman mümkün değil. Ancak hasta tedavi sürecinde iyi korunmuşsa, kalbi, akciğeri yeterince sağlıklı ve ameliyatı kaldırabilecek durumdaysa yaş hiç bir şekilde organ nakline engel değildir. Genel durumu iyi olan her hastaya böbrek nakli yapılması mümkün. Bu naklin ve hastamızın diğer bir özelliği de organ naklinde piyango dediğimiz yüzde 100 uyumlu böbreğin bulunmasıdır\" diye konuştu.