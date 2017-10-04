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Eğitim

(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsü gezici kütüphaneye dönüştürüldü

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de yolcu otobüsü, gezici kütüphaneye dönüştürüldü

04 Ekim 2017 19:14

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'de yolcu otobüsü, gezici kütüphaneye dönüştürüldü. Merkeze bağlı Kiledere Belediyesi\'ne ait otobüs, kütüphane oluşturulması için Şehit Emrah Eryılmaz İlkokulu ve Ortaokulu\'na hibe edildi. \'KOP Okuyor\' projesi kapsamında eski otobüs baştan aşağıya yenilerek gezici kütüphaneye dönüştürüldü. Hibe olarak alınan kitaplar, otobüsün içine hazırlanan raflara yerleştirildi. Proje Koordinatörü Türkçe Öğretmeni Yeliz Yücebaş, gezici kütüphanede 750 kitap bulunduğunu söyledi. Yücebaş, \"7 yıllık öğretmenim ve 7 yıldır böyle bir projem vardı. Kiledere Belediyesi\'nden otobüsü teslim aldık. Otobüsün içini güzelleştirdik ve proje kapsamında hibeyle kitaplar aldık. Kiledere\'nin okuma oranı düşük ve yükseltmeyi hedefliyoruz. Kütüphanemizde 750 tane kitap var ve çoğaltabiliriz. Tüm kasaba halkı ile birlikte çevre kasaba halklarının da bu kütüphaneden yararlanması için çalışma yapacağız\" dedi.

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