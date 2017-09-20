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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Yol Ayrımı filminin ilk fragmanı yayınlandı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - YÖNETMENLİĞİNİ ve senaristliğini Yavuz Turgul’un üstlendiği, başrolünde Şener Şen’in yer aldığı “Yol Ayrımı” filminin ilk fragmanı yayınlandı

20 Eylül 2017 18:52

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - YÖNETMENLİĞİNİ ve senaristliğini Yavuz Turgul’un üstlendiği, başrolünde Şener Şen’in yer aldığı “Yol Ayrımı” filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Şener Şen’in 7 yıl aradan sonra başrolünü üstlendiği “Yol Ayrımı” filminin fragmanı yayınlandı. Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı, yönetmenliğini ve senaristliğini Yavuz Turgul’un üstlendiği filmde Mazhar Kozanlı karakterini canlandıran Şener Şen’e, Rutkay Aziz, Çiğdem Selışık Onat, Tilbe Saran, Ruhsar Öcal, Nihal Yalçın, Mert Fırat ve Defne Kayalar eşlik ediyor.

Acımasız bir iş adamı olan Mazhar Kozanlı’nın yaşadığı büyük bir travma sonrası hayatında bir yol ayrımına gelişinin anlatıldığı “Yol Ayrımı”, 10 Kasım’da vizyona girecek.

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