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Eğitim

(Görüntülü Haber) YÖK Başkanı Saraç: Sınavın ertelenmesi öğrenciler için şans

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- YÖK Başkanı Prof

19 Nisan 2018 13:52

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, seçim tarihinin öne alınmasının ardından kamu yararını gözeterek düzenleme yaptıklarını açıkladı. Saraç, sınav takviminin bir hafta ertelemenin öğrenciler için şans olduğunu söyledi. Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğini yapacağı Doğu Anadolu Projesi Üniversiteler Birliği’nin (ÜNİDAP) toplantısına katılmak üzere Erzurum’a gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Vali Seyfettin Azizoğlu’nu ziyaret etti. Burada Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ertelenmesiyle ilgili soruyu cevaplandıran YÖK Başkanı Saraç, \"Seçim tarihi öne alındığında bizimde kamu yararını gözeterek YÖK olarak bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. Bu düzenleme gerçekleşti. Burada en şanslı olan husus öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Bu hususa da işaret etmek lazım. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı diye düşünüyorum\" dedi. 15’i aşkın üniversitenin rektörüyle toplantı yapacaklarını belirten Saraç, Erzurum’un öğrenciler için bir huzur mekanı olduğunu ifade etti. Saraç, “Erzurum’da iki önemli üniversitemiz var. Birisi öğrenci sayısı itibariyle Türkiye’de ikinci üniversite, güçlü bir üniversite. Diğer üniversitemiz de yeni kurulmasına rağmen çık hızlı mesafe kateden bir üniversitemiz. Öğrencimiz açısından da eğitim öğretim için de bir huzur mekanı burası. Burada eğitim öğretim görmek, tarihle içi içe olmak, bilimle kucaklaşmak bu bölgede öğrencilerimizi ayrıcalıklı kılıyor\" dedi. Malatya’ya kurulacak Turgut Özal Üniversitesi ie ilgili soruya ise Yekta Saraç, \"Sayın Cumhurbaşkanımız bu husustaki talimatı bir müddet önce bize iletmişti. Biz ön hazırlığımız tamamladık. Bu bir yasama suretiyle nihayet bulacak bir işlem ama biz hazırlıklarımızı yaptık\" diye yanıt verdi.

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