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Sağlık

(Görüntülü Haber) Yeşilay ve Ümraniye Belediyesi bağımlılıkla mücadele için işbirliği yaptı

İSTANBUL, (DHA) - BAĞIMLILIKLAR alanında koruyucu, önleyici ve rehabilite edici çalışmalar yapan Yeşilay ve Ümraniye Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

25 Ocak 2018 16:46

İSTANBUL, (DHA) - BAĞIMLILIKLAR alanında koruyucu, önleyici ve rehabilite edici çalışmalar yapan Yeşilay ve Ümraniye Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Ümraniye’de 2018 yılında açılması planlanan YEDAM ile ilçe genelinde bağımlılıkla mücadele edilecek. Ümraniye Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza törenine Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. YEDAM’ın gerçekleştireceği hizmetlerle ilgili bilgilerin aktarıldığı programın sonunda Ümraniye Belediyesi ve Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı. “TEDAVİ NOKTASINDA VE SONRASINDA DESTEK” İşbirliği protokol töreninde yaptığı kürsü konuşmasında bağımlı gençlerin yanında olunması gerektiğini kaydeden Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, şunları söyledi: “Uyuşturucunun ağına düşmüş bağımlı kardeşlerimizin tedavi edilmesi noktasında bir danışma merkezi açıyoruz. Ama en önemlisi, kişinin tedavi gördükten sonraki çevresinin ve imkânlarının bir daha o belaya gerektirecek ortam olmaması. Bizim çalışmalarımız bu yönde. YEDAM, tedavi noktasında ve sonrasında bireyin edindiği güzel alışkanlıklarla kurtulduğu musibete bir daha düşmemesi için oluşturduğumuz bir çalışmadır. Bu hizmeti de Yeşilay verecek. İnşallah Ümraniyeli kardeşlerimize bir katkı daha sağlamış olacağız.” Bağımlılara umut olan YEDAM’ın yaygınlaşmasında belediyelerin desteğinin, mücadeleye güç kattığını söyleyen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ise, “Yeşilay’ın yönetimiyle yapılan bu hizmette temel amacımız bağımlı bireylerin tedavisinin ardından psiko-sosyal destek alabilmelerini sağlamaktır. Bu anlamda şu anda 5 yerde hizmet binamız bulunuyor. İnşallah Ümraniye’de de bir yenisini açacağız. Hedefimiz tıbbi tedavisi devam eden bireylerin tekrar madde bağımlısı olmamaları için duydukları desteği sağlamak. Bu gerek bireysel, gerek grup, gerekse aile tedavisiyle sağlamaktır. 2 sene içerisinde bu konuda elde ettiğimiz tecrübeler de oldukça kayda değer.” YEŞİLAY DANIŞMANLIK MERKEZİ’NDE VERİLECEK HİZMETLER Belediye tarafından yapılan özel binada hizmet verecek olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, alkol ve uyuşturucu bağımlılarına ve yakınlarına ücretsiz olarak psiko-sosyal destek verecek. Bağımlılık alanında uzman psikologların yer alacağı YEDAM’da ayrıca, hobi ve mesleki yeterlilik kurslarıyla, bağımlıların yaşam beceriler ve sosyal uyumları artırılacak, rehabilitasyon desteği sonrası da İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirme imkanları sağlanacak.

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