(Görüntülü Haber) “Yerel kodlar Global Formlar” sergisi Şişli Belediyesi'nde açıldı

İSTANBUL, (DHA) – ŞİŞLİ Belediyesi ve Görsel Sanatlar Vakfı (Görsav) işbirliği ile Türk resminin gizli kalmış eserleri sergide bir araya geldi. Yerel Kodlar Global Formlar sergisi 1 ay boyunca sanatseverler için açık olacak. Türk resminin gizli kalmış eserlerini sanatseverlerle buluşturacak olan “Yerel Kodlar Grlobal Formlar” adlı sergi 9 Şubat – 10 Mart tarihleri arasında Şişli Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenecek. Serginin açılışına Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Görsav Başkanı Levent Çizer ile birlikte birçok sanatçı katıldı. “DEĞERLİ VE ZENGİN BİR KOLEKSİYON” Açılış öncesi soruları yanıtlayan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Yerel kodlar global formlar sergisinin Şişli Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen ikinci sergi olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin birçok sanatçısının da bu sergide yer aldığını ifade etti. Başkan Hayri İnönü, güzel bir sergi ve güzel bir koleksiyon olduğunun altını çizerek, böyle bir sanat kolleksiyonuna da ilk defa ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi. “31 SANATÇIDAN ESERLER TOPLADIK” Görsav Başkanı Levent Çizer ise serginin Şişli Başkanı Hayri İnönü’nün sanata ve sanatçıya olan ilgisiyle hayata geçtiğini vurgulayarak, “Şişli Belediye binamızın güzel bir salonu vardı ve bu salonumuzu daha faal ve daha aktif bir hale getirme düşüncesindeydik. Biz de güzel bir karma sergiyle bunu buraya getirdik. 31 sanatçıdan değişik tarzda eserler topladık. Bunu da baya bir özveriyle gerçekleştirdik” dedi. Serginin ardından Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Görsav Başkanı Levent Çizer, sanatçılara katılımlarından dolay plaket takdim etti. (GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI) Görüntü dökümü: -Sergiden genel ve detay görüntüler -Şişli Belediyesi Başkanı Hayri İnönü’nün açıklamaları -Görsav Başkanı Levent Çizer’in açıklamaları -Sanatçılara plaket takdiminden görüntüler