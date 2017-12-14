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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Yaya alt geçidi sanat galerisine dönüştü

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından Tulumba Bat-Çık Yaya Altgeçidinin batı yönü 'Geçit Sanat Sergi Salonu'na dönüştürüldü

14 Aralık 2017 15:22

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından Tulumba Bat-Çık Yaya Altgeçidinin batı yönü \'Geçit Sanat Sergi Salonu\'na dönüştürüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Kilikya Sanat Atölyesi\'nde ressam olan Mustafa Özdemir\'in isteği üzerine Tulumba Bat-Çık Yaya Altgeçidi\'ni \'Geçit Sanat Sergi Salonu\' olarak tahsis etti. Yapılan çalışmaların ardından altgeçit sanat galerisine dönüştürüldü. Geçit Sanat Sergi Salonu ismi verilen ve şimdilik içerisinde 70\'e yakın resmin sergilendiği altgeçit büyük ilgi gördü. Ressam Özdemir, Mersin\'deki pasajlar ve alt geçitleri insanların kullanmadığını belirterek, \"Burada o algıyı yıkmaya çalışacağız. Sanatın yer altında da olsa sanat olduğunu herkese kabul ettireceğiz\" dedi. Doğu yönündeki bat-çık yaya geçidini de aynı şekilde bir sanat galerisine dönüştüreceklerini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu: \"Orada da çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle kadınlar bu sergiden ve durumdan çok memnun. Bizler burada onlara yoldaş oluyoruz, yeri geliyor sohbet ediyoruz. Her geçen gün yaya alt geçidini kullanmak ve \'Geçit Sanat\'tan geçmek biraz daha fazlalaşıyor. Her geçen gün burayı kullanan insanların sayısında artış gözlemliyoruz.\" Altgeçitte açılan \'Geçit Sanat Sergi Salonu\'nda ilk etapta 70\'e yakın resminin sergilendiğini kaydeden Özdemir, saat 09.00\'da açılan serginin saat 20.00\'ye kadar ziyaret edilebileceğini de ekledi.

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