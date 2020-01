(Görüntülü Haber) Yaşar Kemal, doğduğu köyde anıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- TÜRK edebiyatının önemli isimlerinden Yazar Yaşar Kemal, doğduğu Osmaniye\'nin eski adıyla Hemite, yeni adıyla Gökçedam Köyü\'nde eşi Ayşe Semiha Baban\'ın da katılımıyla anıldı.



Yaşar Kemal Vakfı ve Adana Seyhan Belediyesi birlikteliğinde başlayan \'Yaşar Kemal Sanat Günleri\' etkinlikleri kapsamında, sinema ve sanat dünyasının önemli isimleri Gökçedam Köyü\'nü ziyaret etti. Yaşar Kemal\'in eşi Ayşe Semiha Baban, Sanatçı Zülfü Livaneli, Gazeteci- Yazar Nebil Özgentürk, Film yönetmeni Arif Keskiner, Yapımcı Abdurrahman Keskiner, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte çok sayıda misafir, Yaşar Kemal Parkı ziyaretlerinde davul zurna eşliğinde, öğrenciler ve köylü vatandaşlar tarafından karşılandı. Yaşar Kemal\'in eşi ve dostları ilk olarak park içerisindeki \'Yaşar Kemal Kültür Evi\'ni gezdi. Ünlü yazar Yaşar Kemal\'in yakınları ile görüşüp sohbet eden konuklar, daha sonra \'İnce Memed\' anıtını ziyaret etti. Basın mensuplarına ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Ayşe Semiha Baban, en son Yaşar Kemal ile birlikte park ve kültür evinin açılışına geldiğini belirterek, \"O gün gerçektende çok heyecanlı bir gündü ve bugün de yine çok heyecanlı bir gün. Adana\'da da çok yoğun bir program yaşandı. Tam Yaşar Kemal\'in istediği gibi dolu dolu, çocuklarla, gençlerle, onun heyecanını da hala yaşıyoruz\" dedi.



ANISINI ANLATTI



Köyde yaşadığı bir anıyı paylaşan Baban, \"Buraya girerken, son geldiğimizde İnce Memed heykeli var. Yaşar Kemal kendi heykelinin yapılmasını hiç sevmezdi. Burada heykel yapacağız denilice \'İnce Memed\'in heykelini yapın\' dedi ve çokta güzel bir heykel yapıldı. Onun önünde resimlerler çekilmişti ve hemen yanımızda da sarı saçlı bir çocuk vardı. Bir geldim ki büyümüş o ve bugün o çocuk çiçek verdi. Çok heyecanlandım\" dye konuştu.



SANKİ ÇIKIP GELECEK GİBİ



Sanatçı Zülfü Livaneli ise Yaşar Kemal\'in Türkiye\'nin ve hatta dünyanın her yerinde anıldığını belirterek, \"Onu kendi toprağına, kendi insanlarının arasında, kendi doğduğu büyüdüğü insanların arasında anmak bambaşka bir şey. Sanki şuradan bir yerden gülerek çıkacakmış gibi geliyor şakacı haliyle. O yüzden hepimiz heyecanlıyız. Yaşar Kemal hep böyle hep aramızda kalacak, bizden sonraki kuşaklarda da\" dedi.



Gazeteci- Yazar Nebil Özgentürk ise şöyle konuştu:



\"Her zaman çok söylüyorum, bence Yaşar Kemal yaşıyor aramızda, yaşaması gerekir. Yeni kuşaklar bir büyük romancının bu köyde yetişmiş, destan gibi bir kahramanın, nasıl değerlendirildiğini, nasıl ülkenin kahramanı haline geldiğini görüyor. Bence \'Bende Yaşar Kemal gibi olmak istiyorum, onun gibi vicdanlı, onun gibi insan haklarıyla ilgilenmiş, onun gibi dünyaya açılmış bir insan olmak istiyorum\' diyecektir belki 17 yaşındaki bir genç delikanlıya. Bu yüzden Yaşar Kemal her yıl, her gün her saat anılmalı. Yaşar Kemal Türkiye\'nin bir halk kahramanı olarak binlerce yıl yaşayacak.\"



Konuşmaların ardından Sanatçı Zülfi Livaneli kısa bir eser seslendirdi. Program, parkın ve \'İnce Memed\' anıtının gezilmesi ile son buldu.