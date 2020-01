(Görüntülü Haber) Vefat eden eşinin karikatürleriyle evini müzeye dönüştürdü

Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİLİ emekli Almanca öğretmeni Vicdan Özer, 2011 yılında kaybettiği eşi Prof. Dr. Atila Özer\'in yaptığı yüzlerce karikatürü tüm odalara asarak, evini karikatür müzesine dönüştürdü. Sergilenen karikatürleri ziyaret etmek için çeşitli illerden sanatseverler de ziyaret geliyor.



Şeker Mahallesi\'nde oturan Vicdan Özer, Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı üniversiteye bağlı Eğitim Karikatürleri Müzesi\'nin müdürü olan eşi Prof. Dr. Atila Özer\'i 62 yaşındayken 23 Nisan 2011\'de, 2 gün sonra da kendi babası Necmettin Bulunmaz\'ı 87 yaşındayken kaybetti. 25 Nisan\'da, hem babasını, hem de eşini toprağa veren Özer, tek katlı bahçeli evin tüm odalarını eşinin yaptığı karikatür, afiş ve resimlerle donattı, evin girişine de \'Karikatür sanatçısı Prof. Dr. Atila Özer Müze Evi\' tabelası astı.



Vicdan Özer, aralarında eşinin ödül aldığı karikatürlerin de yer aldığı evi, Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelen sanatseverlerin ziyaret ettiklerini söyledi. Özer, eşinin vefat ettiği 2011 yılına kadar Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi yöneticiliğini yürüttüğünü belirterek, \"Eşim resim yapar, afiş yapar, karikatür çizerdi. Tüm sanat dallarıyla ilgilenmişti. Ondan geriye karikatürler, afişler, resimler, kitaplar kaldı. Karikatürleri, afişleri ve resimleri evin duvarlarına astım. Hepsini asmaya imkan yok. Beraber geçen 36 sene var. İyi bir insandı, sakin bir insandı. Herkese bir şeyler yapmaya çalışırdı. Üniversite çevresindeki zamanda kim afiş isterse, kim kitap kapağı istediyse karşılıksız yaptı. Üniversite gazetesine 420 civarında karikatür çizdi \" diye konuştu.



Vicdan Özer, eşinin ölümünden sonra Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından Espark Alışveriş Merkezi yanındaki sanat galerisine \'Prof. Dr. Atila Özer\' adının verildiğini anlattı.



HER 3 NİSAN\'DA 1 SERGİ



Karikatür, afiş ve resimleri ziyarete gelenler arasında eski büyükelçilerin de olduğunu söyleyen Özer, şöyle konuştu:



\"Gelenler anı defterimize de yazabiliyorlar. Herkes gelebilir. Burası sadece karikatür değil, Atila Özer\'in evi. Karikatürler, resimler, çalışmalar, afişler, her şey var. Her yıl 3 Nisan tarihinde ben Atila Özer adına bir sergi açıyorum. Geçen yıl 3 Nisan tarihinde 34 adetten oluşan Eskişehir karikatürlerini açtım. Sonra onları ben Tepebaşı Belediyesi\'ne hediye ettim. Bu yıl 82 tane ilk yaptığından son afişine kadar olan afişlerinin hepsini yine Atila Özer Karikatürlü Ev Sanat Galerisi\'nde 3 Nisan\'da sergileyeceğim. Neden 3 Nisan? Bizim için 3 Nisan\'ın birkaç tane önemi var. Atila 3 Nisan\'da doğmuş, 3 Nisan\'da profesör oldu. 2012 yılında kurduğu Dünya Karikatür Müzeleri Günü için Belçika\'da eşimin doğum günü olan 3 Nisan Dünya Karikatür Müzeleri Günü olarak kabul edildi.\"



ATİLA ÖZER KİMDİR?



Prof.Dr.Atila Özer, 3 Nisan 1949\'a doğdu. İlk karikatürü 1973 yılında yayınlandı. Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi\'ni bitirdi. Karikatür sanatı ile çizer ve araştırmacı olarak ilgilendi. Pek çok ulusal ve uluslararası karma sergiye katıldı, jüri üyeliği yaptı. Kurduğu Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi ile buna bağlı olarak açılan Eğitim Karikatürleri Müzesi\'nin müdürlüğünü yürüttü, 23 Nisan 2011 tarihinde vefat etti.