(Görüntülü Haber) Vatan Partili Gültekin: Habur Sınır Kapısı kapatılmalı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) -VATAN Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, Habur Sınır Kapısı\'nın kapatılmasını istedi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın toplantısı düzenleyen Mehmet Bedri Gültekin, Türkiye\'nin seçim dönemine girdiğini söyledi. Gültekin, Cumhurbaşkanlığı, meclis, milletvekili, belediye başkanlığı seçimlerinden muhtarlık seçimlerine kadar bütün seçimler açısından önümüzde bir yıl veya 1.5 yıllık bir süre olduğunu ileri sürdü. Türkiye\'nin bugün savaş koşulları içinde bulunduğunu da anlatan Gültekin, \"Türkiye\'nin içine, baktığımız zaman silah sesleri duyuyoruz. Komşularımıza baktığımız zaman silah sesleri duyuyoruz. Türkiye, ABD ile cephe cepheye gelmiştir. Bu gerçeği görmeden, bu gerçeğe uygun politikalar belirlemeden veya bu gerçeğin önümüze getirdiği sorunlara ilişkin bir çözüm programı ortaya koymadan söylenecek bütün sözler boş sözlerdir\" diye konuştu. Kuzey Irak\'ta yapılacak referandumun Türkiye için kötü sonuçlar doğuracağını kaydeden Gülten bu konuda şu görüşlere yer verdi: \"Irak\'ın kuzeyindeki kukla devletin bağımsızlığı yolunda sözüm ona 25 Eylül\'de yapılacak olan referandum için AK Parti hükümetini bir kez daha uyarıyoruz. O referandum yapılırsa sorumlusu AK Parti hükümetidir. Biz gündeme geldiği ilk gün parti olarak bir öneride bulunduk. Dedik ki eğer AK Parti hükümeti Barzani yönetimine referandum yapılmasında ısrar ederse Habur Sınır Kapısı\'nı kapatacağını açıklamalı, bildirmelidir. Habur Kapısı, Barzani bölgesinin tek nefes alma borusudur. Türkiye\'nin üzerinden yapılan petrol ticareti Barzani bölgesinin tek gelir kaynağıdır. Bunun da kontrolü Türkiye\'dedir. Türkiye\'yi yönetme durumunda olan bir iktidar, Türkiye\'nin toprak bütünlüğüne geleceğine, güvenine yönelik böylesine vahim bir gelişme olur elindeki kozları kullanmamız mı? Bütün çağrılarımıza rağmen adım atılmaması bir gaflettir.\"