(Görüntülü Haber) Vanlı dostluk grubu, öğrencilerin yüzünü güldürdü

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA) - VANLI iş kadını Sevgi Başıbüyük tarafından oluşturulan \'Sevginin Melekleri Dostluk Grubu\', 1200 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu. Çatak ilçesi Sözveren, Ağaçlık ve Onağıl ilkokullarına giden dostluk grubu burada bulunan öğrencilere yardımları uluştırdı.



Kendilerine \'Sevginin Melekleri Dostluk Grubu\' adını veren ve Vanlı iş kadını Sevgi Başıbüyük\'ün öncülüğünde kurulan dostuluk grubu Van\'da 1200 öğrenciye yardımda bulundu. Van\'ın farklı ilçelerinde bulunan okullara giden dostluk grubu, öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımı ulaştırıldı. Çatak ilçesinde bulunan Sözveren, Ağaçlık ve Onağıl İlkokullarına giden dostluk grubu ilk olarak ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ve Şube Müdürleri ile birlikte Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül\'ü makamında ziyaret etti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül\'den okullarla ilgili bilgi alan dostluk grubu, ardından yardımların yapılacağı okullara gitti. Öğrencilerin sıcak karşılamasıyla karşılayan dostluk grubu, öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzemesi dağıttı.



İl genelindeki 18 okulda 1200 öğrenciye yardım malzemesi dağıttıklarını belirten Dostluk Grubu\'nun kurucusu Sevgi Başıbüyük, şöyle konuştu:



\"Proje kapsamında çocuklara atkı, bere, mont, ve bot dağıtıyoruz. Projemizi her geçen yıl daha da büyüterek daha fazla öğrenciye ulaşıyoruz. Biz ufak bir dokunuşla çocuklarımıza büyük bir gelecek sunabiliriz. Bunun için bizler de elimizden gelen desteği sunmak istiyoruz. Biliyorsunuz Van eğitimde Türkiye genelinde maalesef 75. sırada bulunmaktadır. Geçen sene yaklaşık bin 500 çocuğumuzun ihtiyacını eğitim gönüllüleri ile birlikte karşılayarak eğitimdeki durumlarını iyileştirmeye çalıştık.\"



Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ise yardımların anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, \"Vanlı Sevgi hanıma ve onun dostluk grubuna 3 tane okulumuza giyim yardımı yaptıkları için teşekkür ediyorum. Çocuklarımız hediyelerini alarak sevindiler. Dünyada en önemli şey çocukların sevindirilmesidir. Çocukların sevinmesine katkı sunan, destek olan ve emeği geçen tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum\" dedi.

