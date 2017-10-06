(Görüntülü Haber) Van'da 5 yıldızlı otel konforunda Sürekli Eğitim Merkezi açıldı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi, 5 yıldızlı otel konforundaki \'Sürekli Eğitim Merkezi\'ni hizmete açıldı. Daha önce özel etüt merkezlerine gitme imkânı olmayan 600 öğrenciye burada uzman öğretmeler tarafından üniversite hazırlık kursları veriliyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları ile Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucu eğitime kazandırılan 12 derslikli Sürekli Eğitim Merkezi özellikle özel dershanelere gitme imkânı bulamayan öğrenciler için umut kaynağı oldu. Tamamen ücretsiz olan ve haftanın 7 günü eğitim veren merkezde, rehberlik, eşit ağırlık, sayısal ve sözel alanlarında uzman öğretmenler nezaretinde kurslar veriliyor. Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Beyde, merkezin 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı\'nda kentte eğitim kalitesine ciddi anlamda katkı sunacağını söyledi. Eğitim merkezinde daha çok ekonomik anlamda dezavantajlı olan öğrencilere hizmet verildiğini belirten Beyde, “Şu an itibariyla iki kategoride yaklaşık 600 öğrencimize hizmet vermekteyiz. Eşit ağırlık, sayısal ve sözel alanlarında uzman öğretmen kadromuzla kaliteli bir eğitim ortaya koymaktayız. Merkezimiz çok ciddi bir proje ve ciddi ekonomik külfetlerle hizmete açıldı. Bu anlamda Sayın Valimiz başta olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Burası özel eğitim kurumlarını dahi geride bırakacak konfor ve kaliteye sahiptir\" dedi. Beyde, eğitim merkezinin 7 gün 24 Saat anlayışı ile hizmet verdiğini ifade ederek, liselerde mezun olan öğrencilerin diploma ve kimlik fotokopileri ile halk eğitim merkezlerine başvuruda bulunarak kayıt yaptırabildiklerini de sözlerine ekledi. Özel eğitim kurumlarına gitme imkânı olmadıkları için burayı tercih ettiklerini anlatan öğrenciler ise bu hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.