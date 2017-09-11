(Görüntülü Haber) Uyum haftasındaki öğrencilerin ilk gün heyecanı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, okula uyum haftası etkinliği kapsamında anasınıfı, 1\'inci sınıf, 5\'inci sınıf öğrencileri ile bu yıl ilk defa 9\'uncu sınıf öğrencileri bir hafta önce okula başladı. Samsun\'da bugün 77 bin 586 öğrenci sıralarına oturdu.



Milil Eğitim Bakanlığı tarafından 2006-2007 eğitim- öğretim döneminden bu yana uygulanan okula uyum haftası etkinliği kapsamında bu gün anasınıfı, 1\'inci sınıf, 5\'inci sınıf ve bu yıl ilk defa 9\'uncu sınıf öğrencileri için yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Öğrencilerin okula uyum sağlamalarını gerçekleştirmeyi amaçlayan uygulama kapsamında Samsun\'da 19 bin 758 anasınıfı, 21 bin 221 1\'inci sınıf, 17 bin 574 5\'inci sınıf ve 19 bin 33 9\'uncu sınıf öğrencisi bugün okula giderek sıralarına oturdu. Özellikle okula yeni başlayan anasınıfı ve birinci sınıf öğrencileri ise büyük heyecan yaşadı. Öğrenci velileri de sınıflarda çocukları ile beraber oturdu. İlk defa okul heyecanı yaşayan çocuklar öğrenmenlerini ve okullarını tanıdı.



2017-2018 eğitim öğretim dönemini tüm sınıflardaki öğrenciler için ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak. İlk dönem 19 Ocak 2018 tarihinde sona ererken, ikinci dönem 5 Şubat 2018\'de başlayacak. 8 Haziran 2018 Cuma günü ise 2017-2018 eğitim- öğretim yılı sona erecek.