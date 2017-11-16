(Görüntülü Haber) Usta piyanist David Helfgott İstanbul’da ayakta alkışlandı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DÜNYACA ünlü Avustralyalı piyanist David Helfgott, İstanbul’da müzikseverlere unutulmaz bir konser verdi. Dünyanın en iyi piyanistlerinden biri kabul edilen 70 yaşındaki David Helfgott, Piu Entertainment organizasyonuyla dün Zorlu PSM’de konser verdi. Helfgott, iki bölümden oluşan konserinin ikinci bölümünde Rachmaninov’un 3. Piyano Konçertosu’nu çalarken, usta piyaniste, dünyanın en genç ve en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Vietnam kökenli Avustralyalı Hoang Pham eşlik etti. Biletleri haftalar öncesinden tükenen konserin sonunda salondaki seyirciler David Helfgott’u dakikalarca ayakta alkışladı. Helfgott, müzikseverlerin alkışları üzerine Hoang Pham ile birlikte tekrar sahneye gelerek tam 7 kez bis yaptı. David Helfgott, 18 Kasım’da da Ankara Congresium’da konser verecek. HAYATI, OSCAR ÖDÜLLÜ SHINE FİLMİYLE BEYAZPERDEYE TAŞINMIŞTI Babası sayesinde 5 yaşında başladığı piyano derslerinden sonra \"harika çocuk piyanist\" olarak kabul edilen ve günümüzün en iyi piyanistlerinden biri olarak gösterilen David Helfgott, bir konser sırasında geçirdiği ağır beyin travmasına bağlı olarak 12 yıl süren tedavi sürecinden sonra yaşama dönmüştü. Helfgott’un hayat hikayesi, Oscar ödüllü 1996 yapımı “Shine” filmiyle beyazperdeye taşınmıştı.