T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Ünlü sanatçılar Kayahan için sahneye çıktı

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER Belediyesi, 2015 yılında aramızdan ayrılan sanatçı Kayahan'ı özel bir etkinlikle andı

30 Mart 2018 13:19

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER Belediyesi, 2015 yılında aramızdan ayrılan sanatçı Kayahan\'ı özel bir etkinlikle andı. Kayahan\'ın doğum gününde gerçekleşen gecede müzik dünyasının ünlü isimleri sahne aldı. \"İyi Ki Doğdun Kayahan\" başlıklı anma programında, müzik dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi. Elif Güvendik ‘in sunuculuğunu yaptığı gecede, Fatih Erkoç, Işın Karaca, Hakan Aysev, Suat Suna, İntizar, İskender Paydaş ve sanatçının eşi İpek Açar sevilen Kayahan şarkılarıyla sahne aldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde Senfonik Orkestra eşliğinde gerçekleşen konserin orkestra şefliğini Alper Kömürcü üstlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı anma gecesinde Kayahan’ın en sevilen şarkıları hep bir ağızdan seslendirildi. Gecede eşi Kayahan’ın ‘Esmer Günler’ parçasını seslendiren İpek Açar izleyenlere duygusal anlar yaşattı. “HERKESİN GÖNLÜNDE TAHT KURUNCA UNUTULMAZ OLUYOR” Gece yaptığı konuşmada Açar, \"Hayattaki duruşuyla, fikirleriyle, bu kadar herkesin gönlünde taht kurunca insan unutulmaz oluyor. ‘İyi ki doğdun Kayahan’ konserinin bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz. Bu geceye yine çok büyük emekle, özenle hazırlandık. Değerli sanatçı dostlarımıza, ekibimize, Esenler Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Onlar çok büyük değer kattılar. Eksik olmasınlar” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESENLER BelediyesiKayahanKi Doğdun Kayahan"Elif GüvendikFatih Erkoç Işın Karaca Hakan Aysev Suat SunaPaydaşAçarDr Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde Senfonik OrkestraAlper KömürcüKayahanınGecedeGünlerGÖNLÜNDE

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24