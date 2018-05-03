(Görüntülü Haber) Ünlü matematikçi Rossi: Öğrencilerin öğreneceği yöntemleri geliştirdik

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) – DÜNYACA ünlü Finlandiyalı matematikçi Maarit Rossi, Bahçeşehir Koleji İncek Kampüsü\'nde düzenlenen seminerde öğrenci velileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin matematiği sevmesinin önemine vurgu yapan Rossi, “Bizim yaptığımız yöntemleri uygulayabilirsiniz. Müfredatı inceleyebilirsiniz. Buna ilişkin olarak bütün öğrencilerin öğreneceği yöntemleri geliştirdik” dedi. Bahçeşehir Koleji\'nin Akademik Koordinatörü olan dünyaca ünlü Finlandiyalı matematikçi Maarit Rossi, Bahçeşehir Koleji Ankara İncek Kampüsü\'nde velilerle bir araya geldi. Velilere matematik alanında uyguladığı yöntemleri anlatan Rossi, insanlar için gerekli olmasına rağmen, matematikten uzak durulduğunu belirtti. Türkiye\'nin eğitim sistemini yakından takip ettiğini dile getiren Rossi, Finlandiya\'da derslerde uyguladığı metotların burada da uygulanabileceğini, bunun da eğitim sisteminin öğretmen merkezli olmak yerine öğrenci merkezli yönteme geçmek olduğunu söyledi. \"GÜNÜMÜZDE MATEMATİK EĞİTİMİNİ DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR\" Yetişkinlerin bile matematik konusunda hata yapabildiğine dikkati çeken Rossi, \"Matematikten korkabiliyor insanlar. Bu insanlar bile büyük hatalar yapıyorsa, sizler de küçük hatalar yapabilirsiniz. Matematik eğitimi 100 yıldır hiç değişmedi. Bir televizyon programında gördüm, neden lisede hala matematiğe ihtiyaç duyulduğu soruluyordu. Günümüzde insanlar matematikten çok uzaktalar. Latinceyi çöpe attığımızı düşünün, ne olurdu? Günümüzde matematik eğitimini değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü tüm hayatımızı etkiliyor” dedi. \"AMACIM MATEMATİĞİ DAHA EĞLENCELİ VE ANLAMLI HALE GETİRMEK\" Matematiğin öğrenciler tarafından sevilmesinin matematikle gerçek dünya arasındaki ilişkiyi göstermekten geçtiğini belirten Rossi şöyle konuştu: “Matematik öğretmenleri olarak bizler bu dersin sevilmesini, öğrencinin derse isteyerek girmesi için çok yönlü öğrenme metotları uygulamamız gerekir. Öğrencilerin matematik öğrenirken, aktif rol oynamaları gerek. Öğrenciler bilgisayar başında yalnızdır. Ama takım çalışmasında daha güçlü şekilde düşünür. Öğrencilere takım çalışmasını sevdirmeliyiz. Açıkçası öğrencinin matematikle gerçek dünya arasındaki ilişkiyi göstermek gerekiyor. Bunu yapmadığımızda motivasyonları düşüyor. Bu gezegende düşünme yetisine sahip sadece bizleriz. Bunu en iyi şekilde kullanmalıyız. Amacım matematiği daha eğlenceli ve anlamlı hale getirmek.\" Finlandiya’da eğitim sisteminin başarılarından söz eden Rossi, “50 yıl önce baktığımız zaman Finlandiya dünyadaki en fakir ülkelerden biriydi. Bizim petrol kaynaklarımız yok. Dolayısıyla bizde kaynak olarak sadece zihinlerimiz vardı. Herkeste eğitimin önemli olduğu sonucuna vardı. 1970’lerde siyasiler de herkesin ücretsiz eğitime erişimin olması gerektiği sonucuna vardı” dedi. \"EĞİTİMİMİZ ARAŞTIRMAYA DAYALI BİR EĞİTİM SİSTEMİDİR\" Finlandiya eğitim sistemini Türkiye’ye nasıl entegre etmeyi düşünüyorsunuz?” sorusuna ise Rossi, “Bu noktada bizlerden sizler iyi olan şeyleri alabilirsiniz. Sizlerden bizler de iyi olan şeyleri alabiliriz. Finlandiya’daki eğitim sistemimizde her 10 yılda bir müfredat değişikliğine gidiyoruz. Dünyadaki diğer sistemleri inceliyoruz. Topluma bakıyoruz. Eğitimimiz araştırmaya dayalı bir eğitim sistemidir. Bu noktada matematik benim bir tutkum diyebilirim. Dolayısıyla matematik öğretmek ve öğrencilerin matematik sevmesi çok önemli. Kısa süredir buradayım ve şunu fark ettim. Sizin ders saat süreniz, bizim ders saatimize göre daha fazla. Ancak biz oldukça yukarılarda yer alıyoruz. 1970’lerde bizim yaptığımız yöntemleri uygulayabilirsiniz. Müfredatı inceleyebilirsiniz. Buna ilişkin olarak bütün öğrencilerin öğreneceği yöntemleri geliştirdik” şeklinde yanıt verdi.