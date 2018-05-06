T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Ünlü mankenler AVM'deki defilede podyuma çıktı

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen defile ilgi gördü

06 Mayıs 2018 00:11

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen defile ilgi gördü. Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi\'ndeki alışveriş merkezinde, Banu Noyan organizasyonluğunda defile düzenlendi. AVM\'de mağazası bulunan markaların kıyafetlerinin tanıtıldığı, sunuculuğunu Çiğdem Tunç\'un yaptığı defilede mankenler Ece Gürsel, Özge Ulusoy, Şenay Akay, Seçkin Piriler, Meral Kaplan, Serkan Tan ve Hasan Yalnızoğlu podyuma çıktı. Defileyi AVM\'ye gelen çok sayıda kişi ilgiyle izledi. AVM Müdürü Berkay Damgacı, defilenin organizasyonluğunu yapan Banu Noyan\'a çiçek takdim etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kemal ATLANESKİŞEHİRDHA ESKİŞEHİREskibağlar MahallesiCaddesiBanu NoyanAVMTunçEce GürselUlusoyAkay Seçkin Piriler Meral Kaplan Serkan TanHasan YalnızoğluDefileyi AVMAVM Müdürü Berkay Damgacı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24