(Görüntülü Haber) Üniversiteliler önce 'Buğday'ı izledi, sonra yönetmen Semih Kaplanoğlu ile buluştu

İSTANBUL, (DHA)- YÖNETMEN Semih Kaplanoğlu İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Son filmi \'Buğday\'ı gençlerle birlikte izleyen Kaplanoğlu, gösterimin ardından film ve sinema sektörüne dair merak edilen soruları yanıtladı. Üniversite tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, aynı anda 7 salonda 598 öğrenci filmi izledi. Gösterimin ardından üniversitenin konferans salonunda devam eden etkinlikte, Kaplanoğlu öğrencilerle buluştu. Bu alanda ilerlemek isteyenler öğrencilere tavsiyelerde bulunan ev sinema sektörüne dair tecrübelerini paylaşan Kaplanoğlu, gençlerden gelen soruları da yanıtladı. \"BOL BOL BİYOGRAFİ OKUYUN\" Öğrencilere yardımcı olmak için adımlar attığını söyleyen Kaplanoğlu, \"Sanatın elden ele geçtiğini düşünüyorum. Çağımızda sadece eğitimle, okulla veya stajla öğrenci yetiştirmek onların bir yönünü eksik bırakacak. Tavsiyem bol bol yönetmen biyografisi, otobiyografisi okumaları. Bir sanatçının nasıl ortaya çıktığını, nelerden beslendiğini görmeleri lazım. Çünkü gençlik çok önemli bir dönem. Edebiyat, felsefe gibi alanlarda yoğun okuma yapmaları gerekiyor. Bol bol hem bugünün hem geçmişin filmlerini izlemeliler. Ben de bu konularda onlara elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum\" dedi. \"DAĞITIM KONUSUNDA SIKINTI YAŞIYORUZ\" Film dağıtımı konusunda yaşadıkları sıkıntılara da değinen Kaplanoğlu, \"Özellikle belli yapımcı ve dağıtımcıların forse ettiği bir sinema dağıtım zinciri var. Benim yaptığım içinde komedi olmayan, belli kahramanları barındırmayan tarz filmlerin Türkiye sinemalarında dağıtılması ve karşılık bulması çok zor görünüyor. Biz 40 salonu, büyük uğraşlar sonucunda filmimizi gösterebilmek için alabilirken karşımızdaki yapımcı ve dağıtımcılar 300-400 salonda bir filmi gösteriyorlar. Ticari olarak da bunu doğru bulmuyorum. Eşit şartlardayız, üretiyoruz, film yapıyoruz ama maalesef bu ağı aşamıyoruz\" diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl 60-70 filme destek verildiğini ancak bu filmlerin gün geçtikçe seyirciyle buluşma ihtimalinin azaldığını belirten Kaplanoğlu, bu sorunu çözmen için hem devletin hem bu işi yapanların hem de dağıtımcıların düşünmesi gerektiğini vurguladı. \"TARİHİ KONU ALAN BİR PROJE PLANLIYORUM\" Gelecek projeleri hakkında bilgi veren Kaplanoğlu,\"Film mantığının hakim olduğu 7-8 bölümlük dizi yapabilirim. Şu anda özellikle tarihle ilgileniyorum. Mimar Sinan, Niyazi Mısri gibi Türkiye\'nin önemli şahsiyetlerini ele almak istiyorum\" dedi. Özellikle ödüllü yönetmenleri öğrencileriyle buluşturduklarını dile getiren İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak ise, \"Bu tür etkinlikleri çağdaş sinemayı, Türk sineması ve gelişimini doğrudan öğrencilerimize tanıtmak için yapıyoruz. Hem filmi göstermek hem de o filmin yönetmeniyle öğrencileri buluşturmak bizim için önemli. Bu etkinliklerin devamı da gelecek\" dedi.