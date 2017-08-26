(Görüntülü Haber) Üniversite öğrencilerinin tasarladığı araçlar yarıştı

Ergün AYAZ/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, TÜBİTAK\'ın organizasyonuyla düzenlenen \'Alternatif Enerjili Araç Yarışları\' nda üniversite öğrencilerince tasarlanan araçların yarışları ilgiyle izlenildi. Hidromobil kategorisi yarışlarında Yıldız Teknik Üniversitesi birinci oldu. TÜBİTAK’ın 2005 yılından bu yana düzenlediği \'Alternatif Enerjili Araç Yarışları\' 26-27 Ağustos tarihlerinde Körfez Yarış Pisti\'nde düzenleniyor. Yarışlar, batarya elektrikli araç (elektromobil) ve hidrojen enerjili araç (hidromobil) kategorisinde yapılıyor. Elektromobil kategorisinde 31 takım, hidromobil kategorisinde ise 5 takım yarışa katılıyor. Yarışmaya katılan üniversite öğrencilerinin hedefi hazırlamış oldukları dört tekerlekli, iki koltuklu, şehir konseptindeki araçlarının en az enerji tüketimine sahip olduğunu göstermek. Yarışmaya katılan takımlar araçlarının motor, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi, araç kontrol ünitesi gibi parçaları kendileri tasarlayıp üretiyor. Araçları yapan takımlar, araçlarının yerlilik oranına göre 15 bin liraya kadar yerli ürün teşvik ödülü alabiliyor. Ayrıca her kategorinin birincisi 25 bin lira, ikincisi 20 bin lira ve üçüncüsü 15 bin lira ile ödüllendiriliyor. Bugün yapılan hidromobil kategorisi yarışları ilgiyle izlenildi. Yarışlarda Yıldız Teknik Üniversitesi birinci, Anadolu Üniversitesi ikinci, Mersin Üniversitesi ise üçüncü oldu. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Türköz, \"Bu yarışlar öğrencilerimiz açısından büyük önem taşıyor. Üniversitelerde farklı branşlarda öğrendiklerini burada sentezliyorlar. Bütün okullarda ki öğrencilerimizin yarışlara katılmalarını önemsiyoruz. Biz öğrencilerimize kendi araçlarını yapmaları için 5 bin ile 20 bin arasında destekler veriyoruz. Ayrıca 250 öğrenciye de elektrikli ve hidromobil araçlarla ilgili teknik bilgiler de verdik. Bu yıl çok daha başarılı yarış geçeceğinden eminim. Bugün hidromobil adını verdiğimiz hidrojen yakıtlı araçlar, yarın da elektromobil olan elektrikli araçlar yarışacak\" dedi. Yarışmaya katılan ODTÜ\'den Ozan Taş, \"Aracımızın ismi Azur ve hidromobil bir araç. 5 beygir gücünde hidrojen ve elektrik enerjisiyle çalışıyor. Bu aracı yaklaşık 1 yılda dizayn ettik. Tasarımı tamamen bize ait\" diye konuştu. Araçlarının 100 kilometre hıza ulaşabildiğini söyleyen Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Harun Tuna ise, \"Aracımızın tasarım ve üretimi hepsi bize ait. Tekerliklerin yanında özel körüklü bir yanmayan sistem dizayn ettik. İstenilen kuralların iki katı güvenlik var aracımızda ve 100 kilometre hızla yaklaşık 1,5 saat hiç durmadan gidebiliyor\" dedi.