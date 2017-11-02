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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Uluslararası Antalya Piyano Festivali İspanyol rüzgarıyla başladı (2)

PİYANO FESTİVALİ'NDE MENDERES TÜREL SÜRPRİZİ Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 18

02 Kasım 2017 03:04

PİYANO FESTİVALİ\'NDE MENDERES TÜREL SÜRPRİZİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali\'nin ilk konseri sürprizle sona erdi. AKM Aspendos Salonu\'ndaki festivalin ilk konserini veren İspanyol piyanist Manolo Carrasco, ayakta alkışlandı. İzleyenlerin yoğun tezahüratı üzerine  İspanyol sanatçı yeniden sahneye geldi. İzleyicileri selamlayan Manolo Carrasco, \"Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel piyano çalıyormuş. Eğer bizi kırmazsa kendisini sahneye davet ediyorum\" dedi. Bunun üzerine sanatseverlerin alkışları arasında sahneye çıkan Türel, Manolo Carrasco ile aynı piyanoda \'Memleketim\' şarkısını çaldı. İspanyol sanatçıların da vokal yaptığı ikilinin performansı uzun süre alkışlandı.

Başkan Türel, \"10 dakikalık bir provayla size böyle küçük bir sürpriz yaptık\" dedi. Menderes Türel daha sonra Manolo Carrasco ve diğer sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti.

 

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