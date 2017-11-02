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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Uluslararası Antalya Piyano Festivali İspanyol rüzgarıyla başladı -1

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, İspanyol müziğin efsane ismi Manolo Carrasco konseriyle başladı

02 Kasım 2017 03:03

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 18\'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, İspanyol müziğin efsane ismi Manolo Carrasco konseriyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali başladı. Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu\'ndaki festivalin ilk konserini İspanyol piyanist Manolo Carrasco verdi. Carrasco\'nun piyano başındaki resitaline, 7 müzisyen enstrümanlarıyla eşlik etti. Flamenko dansının da renk kattığı gecede, müzikseverler hoş dakikalar yaşadı. 

Sanat yönetmenliğini Gürer Aykal\'ın yaptığı festival 2 Aralık\'a kadar devam edecek. 10 büyük konserle klasik, müzik, caz, Flamenko ile Antalya, tam anlamıyla müzik şehri olacak. Dünyaca ünlü şef Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy\'un yanı sıra Stephane Blet, Cem Esen, Emre Elivar, Ariadna Castellanos, Çağ Erçağ, Nurkan Renda, Luz Casal, Güher ve Süher Pekinel Antalya\'dan notalarla dünyaya seslenecek. Festival kapsamında 10 Kasım\'da, Atatürk\'ün Avrupa\'ya eğitime gönderdiği Cumhuriyet bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin\'in eserlerinden oluşan programı yer alacak.

\'ANTALYA MÜZİĞİN BAŞŞEHRİ OLACAK\'

Festivalin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Antalya\'nın kasım ayında müzik baharı yaşayacağını söyledi. Antalya\'yı müziğin başşehri yapmak için ilerlemeye devam ettiklerini belirten Türel, \"Türkiye\'nin en büyük zenginliklerinden birinin müzik olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en büyük müzik topraklarından biri Anadolu\'dur. Bizim müziğimiz üç kıtanın müzik zenginliğini taşıyor. Türk mutfağı nasıl hak ettiği yerde değilse, Türk müziği de olması gerektiği yerde değildir. Müzik ilahi güzelliğin sesidir, insanlara sevgiyi öğretir. Antalya müzik alanında da daha büyük görevler üstlenmektedir. Bir hedefimiz de Antalya\'ya güzel bir müzik sarayı kazandırmaktır. Piyano festivalimiz bu konuda bize ilham olmuştur\" dedi.

 

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