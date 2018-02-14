(Görüntülü Haber) UEDAŞ'tan 10'uncu kütüphane

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin (UEDAŞ) yürüttüğü \'Bi Kitap, Daha Aydınlık Bi Hayat\' projesi kapsamında Bursa\'nın merkez Nilüfer ilçesi kırsal Yolçatı Mahallesi\'ne kütüphane kuruldu. Türkiye’nin en büyük dördüncü elektrik dağıtım şirketi olan UEDAŞ, hizmet bölgesindeki sosyal sorumluluk projelerine ara vermeden devam ediyor. UEDAŞ, \'Bi Kitap, Daha Aydınlık Bi Hayat\' projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kırsal Yolçatı Mahallesi İlkokulu\'na 2 bin kitaplık kütüphane yaptı, okulun tadilatını da gerçekleştirerek öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitim almasına destek oldu. Kütüphanenin açılış programına Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, UEDAŞ Nilüfer İşletme Müdürü Nejdet Şensöz, UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce’nin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. UEDAŞ, proje kapsamında bugüne kadar 10 köy okulunu kütüphane ile buluşturdu 10 KÖY OKULU KÜTÜPHANEYE KAVUŞTU UEDAŞ’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Geçen yıllarla beraber 10’uncu kütüphaneyi hayata geçirdik. Buradaki asıl amacımız çocuklarımızın kitap ile buluşmalarını sağlamak ve kitap okumalarını cazip hale getirmek. Sosyal sorumluluk projelerimizde sürdürülebilirlik ve doğrudan fayda dikkat ettiğimiz başlıca noktalar. Önümüzdeki günlerde hizmet bölgemiz olan Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’da kütüphanesi olmayan okullarda projemize devam edeceğiz.”