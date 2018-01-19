(Görüntülü Haber) Üçüzlerin ilk karne heyecanı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta 6 yaşındaki tek yumurta üçüzü kız kardeşler Ceren, Cemre ve Ceyda İşler ilk kez karne almanın heyecanını yaşadı. Kent merkezinde Çay Mahallesi\'nde oturan tekstil işçisi Mustafa İşler (26) ile Şule İşler (26) çiftinin tek yumurta üçüzleri Ceren, Cemre ve Ceyda İşler kentte eğitim veren 2017 yılında Gazipaşa İlkokulu 1’inci sınıfına başladı. Aynı sınıfta okuyan ve bir sırada oturan üçüz kardeşler, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı yarıyıl tatilinde karne almanın heyecanı yaşadı. Üçüz kardeşler karne aldıkları için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi. Anne Şule İşler, 7 aylık olarak dünyaya gelen üçüz çocuklarının karne almalarından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, \'\'Güzel bir duygu, yaşanmayınca bilinmiyormuş. Çok zorluklar oldu. Okullar açılmadan önce su bile diyemiyorlardı. Konuşmalarında bir gelişme oldu, ama zorlu bir dönemdi. Sabahları kalkmada hiç zorluk çekmediler. Elbiselerini kendileri giyiyorlar. Sadece konuşmalarından dolayı zorluk çektim\'\' dedi. Sınıf öğretmeni Hakan Servan ise, üçüzlerin çok tatlı ve sınıfta sevilen öğrenciler olduğunu söyleyerek, \'\'Üçüzler arkadaşları tarafından çok sevildiler. Davranışları bakımından çok iyiler. Henüz istenilen seviyeye ulaşamasak da, 2’nci dönem ulaşacağımızı düşünüyorum. İlk dönem beklediğimden daha da zor geçti. Üçüzlerin bir arada olmalarının iyi tarafları olmaları gibi bize yansıyan olumsuz tarafları da oldu\'\' diye konuştu.