(Görüntülü Haber) Uçan balonlarda ölümcül tehlike

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, çocukların vazgeçilmez eğlencesi olan uçan balonların içine doldurulan helyum gazının solunmasının ölümlere neden olabileceğini belirtti.



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, helyum gazının yanıcı ve patlayıcı olmamasına rağmen, solunmasının ciddi sağlık problemlerine neden olduğunu söyledi. Helyum gazının solunmasının vücuttaki oksijen miktarını düşürerek ölümlere varabilen acı sonuçlar doğurduğunu belirten Doç. Dr. Kömürcüoğlu, \"Uçan balonların içini doldurmakta kullanılan helyum aslında nontoksik bir gaz. Uçan balonlarda kullanılan, havadan daha hafif olan ve balonun uçmasını sağlayan bir gaz. Yanıcı değil, patlayıcı değil, toksik değil. Ama bunun çocuklarda solunmasının ciddi zararları var. Bu gaz oksijenle yarışıyor. Oksijenin alması gereken yeri bu gaz alıyor. Yani vücuttaki oksijenin yerine alarak ciddi yan etkiler oluşturuyor. Özellikle son dönemlerde bazı televizyon programlarında bu gazların solunmasıyla insanın sesinin değişmesiyle, komedi unsuru olarak kullanılmaya başlandı. Bu da gençler arasında bir moda olarak görülmekte. Ancak uzun süre solunmasının ciddi yan etkileri var\" dedi.



\'GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ZARARLAR VERİR\'



Bu tarz gazların zehirli olmamasının zararlı olmayacağı anlamına gelmeyeceğini belirten Doç.Dr. Kömürcüoğlu, \"Neden bu kadar önemli? Helyum havadan hafif ve oksijenden daha kolay vücudumuza giriyor. Uzun süre solunduğunda vücuttaki oksijen miktarını en aza indiriyor. Bu erişkinlerde açık alanlarda birkaç dakika solunması seste komiklikler oluşturabiliyor ama 5 yaş altı çocuklarda vücuttaki oksijeni tamamen bitirip hipoksi dediğimiz vücudun aşırı oksijensizlikten bayılmasına hatta ölümlere sebep olabiliyor. Çünkü aşırı oksijensizlik bizim alveollerimizde çatlamalara ve kanamalara yol açıyor. Bu alveoler kanamalar akut respiratuar distres sendromu (ARDS) dediğimiz solunum yetmezliğine ve beynin oksijensiz kalmasına sebep oluyor. Özellikle ülkemizde meydana gelen bir olayda gülme amaçlı bir helyumun küçük bir yaştaki çocuğun ölümüne neden oldu. Bu gazla balon dolduran tankın basının yüksek olması bu tür olayların meydana gelmesi yüksek ihtimal, Bunlar geri dönüşümü kolay olmayan olaylardır. Baş dönmesi, sersemlik, bayılma ve ciddi bilinç kaybı sonucunda ölümle sonuçlan olaylara neden olaylardır\" diye konuştu.



\'İÇİNDEKİ GAZA DİKKAT EDİLMELİ\'



Alışveriş merkezilerinde, okul önlerinde satılan balonların içindeki gazlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kömürcüoğlu şunları söyledi:



\"Bir de bu balonların patlaması sonucu vücutta meydana gelen yanıklar var. Şunu unutmamak gerekir; helyum yanıcı bir gaz değildir. Bazı kişiler helyum yerine hidrojen gazı dolduruyor balonlara. Böyle olunca balonlar patlayınca vücutta yanıklar meydana gelebiliyor. O yüzden gazın helyum olmasına dikkat etmek gerekiyor.\"