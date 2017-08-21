(Görüntülü Haber) Türkiye’nin teknoloji elçileri Çin yolunda

Gül KABA/Ömer HASAR-İSTANBUL (DHA) -ÇİN merkezli bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Huawei’nin küresel sosyal sorumluluk projelerinden \"Geleceğin Tohumları 2017 Programı\"na Türkiye\'den katılacak 10 öğrenci, 9-23 Eylül tarihleri arasında Çin\'de \'teknoloji eğitimi\' alacak. Türkiye\'den seçilen 10 öğrenciden biri olan Altınbaş Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 3\'üncü sınıf öğrencisi Tutku Çakır, \"Türkiye\'nin teknoloji elçisi olacağım\" dedi. Türkiye’den, ‘Geleceğin Tohumları Programı\'na katılacak 10 üniversite öğrencisinin Çin\'de alacağı teknoloji eğitimi sayesinde öğrenciler Türkiye’nin bilişim ve iletişim teknolojileri sektörünün nitelikli uzmanlarından biri olma fırsatı yakalayacak. Eğitimikazanan öğrencilerden Altınbaş Üniversitesi 3\'üncü sınıf Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencisi Tutku Çakır, sınava ve mülakata katılım sürecini şöyle anlattı: \"Böyle bir proje olduğundan hocam bahsetti ve katılmak isteyip istemediğimi sordu. Bende tabi ki kabul ettim. Daha sonra özgeçmişim gönderildi ve telefonla mülakata girdim, mülakat İngilizceydi. Ardından seviyemin yeterli olduğunu ve ertesi gün tekrar gelmemi söylediler. Genel yetenek sınavlarına aldılar. Gittiğimde insan kaynaklarında tekrar İngilizce mülakat yaptık. Ardından yazılı sınavlara girdim. Sınavda matematik, İngilizce soruları ve uzun metinler vardı, İngilizceden Türkçeye, Türkçeden de İngilizceye çevirmemizi istediler. Sonra bu testleri de geçtiğimi ve Çin\'e giden 10 kişiden 1\'i olduğumu öğrendim.\" Mülakatlarda ne tür sorular sorulduğunu anlatan Tutku Çakır, \"Çin kültürüne ilgili olup olmadığımı, Çin\'e gideceğim için heyecanlı olup olmadığımı, not ortalamamı, okuduğum bölüme olan ilgimi ve ileride kariyerimle ilgili neler planladığımı sordular\" dedi. TÜRKİYE VE ÇİN ARASINDA YÜRÜTÜLECEK TEKNOLOJİ İŞBİRLİĞİNİN BİR PARÇASI OLMAK BENİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR Çin\'de eğitim sürecinde gerçekleştirecekleri programı da aktaran Çakır, şunları söyledi: \"İki haftalık eğitim olacak. Çok heyecanlıyım, oradaki yemek zevklerini, kültürlerini yakından görme imkanı bulacağım. Farklı kültürlerden insanlarla da tanışmış olacağım. İlk hafta Pekin\'e gideceğiz, Çince öğrenip oradaki Çin Seddi ve Yasak Şehir gibi kültürel yerleri gezeceğiz. İkinci hafta Shenzhen\'e gidip o hafta teknik bilgiler öğreneceğiz. Daha sonra bizden gruplar halinde kendi baz istasyonumuzu kurmamızı isteyecekler. Mesela program yapıp bilgisayardan cep telefonunu arayacağız. Bu benim hayalimdi. Huawei\'nin çok gelişmekte olduğunu gördüm. Okulum bana böyle bir imkan sağladı. 3G,4G ve 5G üzerine projeleri var. 5G ile ilgili projeleri hakkında bize bilgi verecekler. Kendi baz istasyonumuzu kurmak beni çok heyecanlandırıyor. Bu bana çok şey katacaktır. İleride Türkiye ve Çin arasında yürütülecek olan teknoloji işbirliğinin bir parçası olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bu konuda bizzat görev üstleneceğiz. Türkiye\'nin teknoloji elçisi olarak orada bulunacağım.\" SANAYİ İLE İŞBİRLİĞİNİ ANLAYABİLECEK ÖĞRENCİLERİ TERCİH ETTİLER Altınbaş Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Oğuz Bayat ise Tutku\'nun seçilme sürecini şöyle anlattı: \"Çin ve Türkiye arasında özellikle teknolojik çalışmalara dahil olabilmesi için Global sorumluluk projesi adı altında bir yarışma düzenlediler. Biz de üniversitemizdeki başarılı, not ortalaması yüksek öğrencilerimizi kendilerine yönlendirdik ve öğrencilerimizi, mülakattan geçirdiler. Mülakat süresinde Tutku\'yu seçtiler. Sanayi ile işbirliğini anlayabilecek bu konuda ilerleyebilecek öğrencileri tercih ediyorlar. Biz öğrencilerimizi yetiştirirken verdiğimiz örnekler endüstriyel çalışmalarla alakalı ve verdiğimiz projeler sanayinin hep böyle problemleriyle ilgili olduğu için öğrencilerimizi o vizyonda yetiştirmeye çalıştık. Bu şekilde yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz sanayiden daha çok takdir gördü diye düşünüyorum. \" Önceki yıllarda 4 üniversiteden 15 öğrencinin katılımıyla tamamlanan program, yeni döneminde Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi ve Koç Üniversitesi olmak üzere 7 üniversiteden 10 öğrencinin katılımıyla başladı. Üniversite öğrencileri Çin\'e giderek, bu ülkenin kültürünü tanıma ve teknoloji eğitimi alma imkânı buluyorlar. Programın kültürel ayağı Pekin\'de, teknik aşaması ise Shenzhen\'de gerçekleşecek. Öğrenciler, Shenzhen\'de teknoloji eğitimi alacak ve Huawei\'nin ana merkezini ziyaret etme imkanına da erişecek.