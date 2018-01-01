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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Türkiye'nin en büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'ne ziyaretçi akını

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da en eskisi 1876 yılına ait olan, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi, her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor

01 Ocak 2018 16:07

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da en eskisi 1876 yılına ait olan, Türkiye\'nin en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi, her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Müzede yer alan 1965 fotoğraf makinesi arasında en çok ilgiyi \'casus\' ve \'dedektif\' makineleri görüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen eylül ayında, Sanat Sokağı\'ndaki 2 katlı ahşap bir evde oluşturulan müzede, en eskisi 1876, en yenisi 2010 yılında üretilen fotoğraf makineleri sergileniyor. Koleksiyonerler tarafından 29 yılda toplanan müzede yer alan 1965 fotoğraf makinesi ile 3 bin 500 aksesuarın yanı sıra film yıkama ve kart baskı laboratuvarları ile nostaljik sinema salonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Körüklü, filmli ve dijital fotoğraf makinelerinin sergilendiği müzede en fazla ilgiyi \'casus\' ve \'dedektif\' makinelerin bulunduğu bölüm çekiyor. Fotoğraf makinelerinin gelişim serüveninin görülebileceği müzeye gösterilen ilgiden mutlu olduklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, \"Ahşap makinelerden tutun körüklü makinelere, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Casus makineler burada en çok ilgiyi gören makineler. Türkiye\'nin en büyük müzesi özelliğine sahibiz\" dedi. Müze koleksiyoneri ve sorumlusu Baki Tamer Selçuk da makinelerin sergilenmeye başlamasıyla müzeye gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

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