(Görüntülü Haber) Türkiye'den Suriye'ye sağlık desteği

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE\'de yürütülen \'Fırat Kalkanı Harekatı\' ile terör örgütlerinden temizlenip güvenli hale getirilen Çobanbey beldesinde sağlık hizmetleri, Türkiye\'nin desteğiyle yeniden verilmeye başlandı. Terör örgütü DEAŞ tarafından uzun süre işgal edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen \'Fırat Kalkanı Harekatı\' ile güvenli hale getirilen Suriye’nin Halep kentine bağlı Çobanbey beldesinde, savaşın izleri Türkiye tarafından siniliyor. Kilis’in Elbeyli İlçesi\'nin karşısında bulunan Çobanbey\'in tüm ihtiyaçları Kilis üzerinden karşılanıyor. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere lojistik destek sağlanan bölgedeki sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden yapıldı. İlaç, teknik ekipman ve ambulans desteği verilen Çobanbey’de inceleme yapan Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Turgay Happani sağlık tesislerini gezip Suriyeli doktorlardan bilgi aldı. Çobanbey Sağlık Sorumlusu Dr. Süreyya Bozgeyik, bölgedeki sağlık kuruluşlarının Türkiye\'nin yardımlarıyla yenilendiğini belirterek, şöyle dedi: \"Yeni hastanenin acil bölümünü de açtık. 15 gün kadar oldu. Çocuk doktorumuz var, dahiliye uzmanımız var. 150- 200 kişiye ortalama hizmet veriyoruz. Hastanemizde iki acil muayyene yeri var, biri bayan, diğeri erkek hastalara bakılıyor. Hastanemizde bebek izleme odası var, pansuman odası var, kadın doğum ve bebek izleme odaları var. Türkiye Cumhuriyeti\'ne çok teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığı bizlerin ve çalışanların maaşlarını ödüyor. Hem de bizim ihtiyaçlarımızı, ilaç, malzeme her şeyi karşılıyor.\"