(Görüntülü Haber) Türkiye'deki 26 bin eczanenin tamamı kadın sağlığı konusunda bilgilenecek

Gizem KARADAĞ, Buse ÖZEL / ANKARA, (DHA) -TÜRK Eczacıları Birliği (TEB) ve ilaç firması Bayer, kadın ve toplum sağlığı konusunda ortaklaşa bir projeye imza atarak eczacılara mobil eğitim projesi başlattı. Türkiye’deki 26 bin eczanenin tamamına ulaşılması hedeflenen proje kapsamında özellikle üreme sağlığı, aile planlaması gibi konularda eğitimler verilecek. TEB ve Bayer\'in başlattığı ve Ankara\'da imzalanan \'mobil eğitim projesi\'nde, 26 bin eczanenin tamamına ulaşılması hedefleniyor. Projede hakkında konuşan Bayer kadın sağlığı pazarlama müdürü Pelin İçil, yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki kadınların yüzde 47’sinin modern yöntemlerle istenmeyen gebeliklere karşı korunduğunu ancak yüzde 53’ünün modern olmayan yöntemler kullandığını belirtti. İçil, modern olmayan yöntemleri kullanan her 4 kadından 1’inin istenmeyen gebelik yaşadığını ve bunların yarısının kürtaj ile gebeliği sonlandırdığını belirtti. “TÜRKİYE’DE SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI SEVİYESİ İLKOKUL 2 DÜZEYİNDE” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında düzenlenen toplantıda konuşan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ise Türkiye’de sağlık okur yazarlığı seviyesinin ilkokul 2 düzeyinde olduğunu ve okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranının erkeklerden 5 kat daha fazla olduğu ülkemizde, kadın sağlığı konusunda kolektif bir bilinç oluşmasının elzem olduğu kanaatinde olduğunu söyledi. KADIN SAĞLIĞI AKADEMİSİ PROJESİ Çolak, kadın istihdam oranının erkek istihdam oranının yarısından daha az olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Her 10 kadından yaklaşık 4’ü yaşadığı çevrede kendini güvensiz hissediyor. Türkiye’de her yıl yaklaşık 1 buçuk milyonun üzerinde bebek dünyaya geliyor ve 2016 verilerine göre bir canlı doğuma karşılık 10 bebek ölümü düşüyor. 2016 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 24 doğum düştü. Gördüğünüz üzere tablo pek parlak değil. Bu noktada Bayer ile ortaklaşa geliştirdiğimiz Kadın Sağlığı Akademi projesini çok kıymetli buluyorum. Kadın sağlığı konusunda toplumumuzun bilinçlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların önemine inanıyorum. Eczane merkezli çalışmaların da bu alanda çok etkili olduğunu düşünüyorum.” “TÜRKİYE’DEKİ 26 BİN ECZANENİN TAMAMINA ULAŞILACAK” Eczacının en yakın sağlık danışmanı olduğunu söyleyen Çolak, Bayer ilaç firması ile kadın sağlığı konusunda eczacıların bilgilerini güncellemek, daha etkili, daha etkin bir hale getirmek ve bu güncellenen bilgiler ile eczaneye giren, danışmanlık almak isteyen kadınlara, kadın sağlığı ile ilgili katkıda bulunmak istediğini belirtti ve şunları söyledi: “Kadının kendi vücudunu tanıması, ihtiyaçlarını bilmesi ve buna göre şekillendirmesi önemli bir şey. Bu bilgiyi en iyi verebilecek unsurlar eczacılar ve eczaneler. Dolayısıyla bir bölge ayrımı yapmadan tüm Türkiye’deki 26 bin eczaneye ulaşacağız. Bu 26 bin eczanemize nasıl katkıda bulunabileceğimizi, nasıl var olan bilgilerini daha etkin kullanılabilir hale getirebileceğimizi ve bunu bir toplum, kadın yararına dönüştürebileceğimize bakıyoruz.” CEP TELEFONLARINDAN ECZACILARA MOBİL EĞİTİM VERİLECEK İnsanların günde ortalama 2 bin 617 kez cep telefonuna dokunduğunu belirten Bayer kadın sağlığı pazarlama müdürü Pelin İçil, bu proje kapsamında mobil cihazlara indirilecek uygulamalar ile eczacılara interaktif bir eğitim verileceğini açıkladı. Eğitimlere katılan eczacılar kadın sağlığı konusunda videolar izleyerek bilgi sahibi olduktan sonra yine cep telefonlarından sınavlara katılarak sonunda sertifika sahibi de olabilecek. “İNSANLARIN YÜZDE 87’Sİ İNTERNETTEN BİLGİ SAHİBİ OLUYOR ANCAK BİLGİLERİN YARISI YANLIŞ” İçil, cinsel sağlık konusunda insanların yüzde 87’sinin internetten bilgi sahibi olduğunu ancak internetteki cinsel sağlık bilgilerinin yaklaşık yarısının yanlış bilgi olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Modern olmayan yöntemlerle korunmaya çalışan kadınlara sorduğumuzda kadınların yüzde 60’ının partnerlerinden bilgi aldığını öğrendik. Dolayısıyla burada erkeklerin çok büyük sorumluluğu var. Her yıl genç insanlar üzerinde araştırma yapıyoruz. 5 yıl önce cinsel sağlık konusunda gençlerin yüzde 20’si internetten bilgi alırken bu oran günümüzde yüzde 87’ye çıktı. Her 100 gencin 87’si interneti bilgi kaynağı olarak görüyor. Bu aslında kötü bir durum değil. Kolay erişilebilir ve bazen de doğru bir bilgi kaynağı ama bu kısma dikkat etmek gerekiyor. Yapılan bir araştırmaya göre 100 internet sitesinden yalnızca 47’sinde sağlık ile ilgili doğru bir bilgi var. Dolayısıyla yanlış bir bilgi ile de karşılaşma riski çok yüksek. Bu noktada doktorlar ve eczaneler doğru bilgi kaynağı. Bu noktada eczaneler kadınlar için doğru bilgi merkezi.”