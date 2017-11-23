(Görüntülü Haber) Türkiye- Macaristan arasında savunma sanayi alanında gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı korunmasına ilişkin anlaşma

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Macaristan Savunma Bakanı Dr. Istvan Sımıcsko ile basın toplantısında konuştu. Toplantı öncesinde Türkiye ile Macaristan arasında savunma sanayi alanında gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı korunmasına ilişkin anlaşma da imzalandı.





Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Macaristan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Dr. Istvan Sımıcsko ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli; Macaristan Savunma Bakanı Dr. Istvan Sımıcsko\'yu bakanlığa gelişinde askeri törenle karşıladı. Konuk bakanın tören birliğini selamlaması ve bakanlık özel defterini imzalamasının ardından ikili ve heyetler arası görüşme yapıldı. Heyetlerarası gerçekleşen görüşmede;



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti arasında, Savunma Sanayinde gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı korunmasına yönelik antlaşma, TC Milli Savunma Bakanlığı ile Macaristan Milli Savunma Bakanlığı arasında savunma işbirliği niyet beyanı, Türk Macar askeri tarih alanında işbirliği mutabakat metni olmak üzere iki ülke arasında anlaşma sağlandığı bildirildi.





İKİ ÜLKE ARASINDA YAPILAN ANLAŞMALAR



Türkiye ile Macaristan arasında savunma sanayi alanında gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı korunmasına ilişkin anlaşma ile iki ülkenin karşılıklı işbirliği ile oluşturulmuş savunma sanayi alanındaki bilgilerin güvenliğinin sağlanması amaçlandığı belirtildi. Savunma işbirliği niyet beyanı ile iki ülke arasında Kara, Hava Kuvvetlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi, lojistik alanında tecrübe paylaşımı ile savunma ve güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlanırken, Türk-Macar askeri tarihini araştırmaya yönelik niyet beyanı ile ise iki ülkenin askeri tarih belgelerinin ortak bir şekilde araştırılması, ayrıca özellikle 1. Dünya Savaşının 100’üncü yıldönümü kapsamında Türk Macar askeri tarih ilişkilerinin gösterilmesine öncelik verilmesinin amaçlandığı kaydedildi.