(Görüntülü Haber) Türkiye biyoteknolojik ilaç üreten 6'ıncı ülke olacak

Buse ÖZEL - İSTANBUL, (DHA)-BİYOLOJİK ilaç üretmeyi hedefleyen Türk ilaç firması Pharmactive, Güney Koreli ilaç şirketi Polus ile global yatırım ortaklığı yaptı. İki ülkede de üretim tesisi kurulması planlanırken, Türk firması bu anlaşma ile 34 ülkede satış ve pazarlama yapmaya başlayabilecek. İki yıl önce Güney Koreli Polus firması ile tanıştıklarını söyleyen Pharmactive Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak, ortaklığın Türkiye açısından da faydalı olacağını belirtti ve şunları söyledi: \"Daha AR-GE dönemindeyken, innovatif bir yaklaşım sergileyerek biyoteknoloji alanına giriş yapmak istedik ve bir ortaklık yaptık. Biyoteknoloji zaten dünyada gelişecek bir alan. Türkiye\'nin de bu alanda bir yeri olması gerekiyor. Bu anlamda biz firma olarak doğru bi hamle yaptığımızı düşünüyoruz.\" \"TÜRKİYE BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ ÜRETEN 6\'INCI ÜLKE OLACAK\" Biyoteknolojik ilaçların kimyasal ilaçlardan farklı olduğunu ve dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiğini söyleyen Sancak, Türkiye\'nin de bu alanda dünyada 6\'ıncı ülke olacağını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: \"Biyoteknoloji ilaçları çok sayıda firmanın yapabildiği ilaçlar değil. İnnovatif bir yaklaşım olarak görüyoruz ve bizim firmamızda bu özellikli ilaçlara girme şansını yakalamış olacak. Ülkemiz de bu ilaçları şu anda ithal ediyor ama çok yakın bir gelecekte bu ürünleri Türkiye\'de üreterek hem kendi ihtiyacımızı karşılayacağız hem de ihraç etmeyi hedeflemekteyiz.\" Biyoteknolojik ilaçların içeriğini de anlatan Sancak, özelliğini şu şekilde özetledi: \"Biyoteknolojik ilaçlar daha fazla özelliği olan, yan etkisi genellikle daha az ve tedavi üstünlüğü olan ilaçlar olduğu için değerli ilaçlar. Hastaların ihtiyacı olan, hekimlerimizin de tercih ettiği ilaçlar.\" \"İLAÇ PAZARININ BÜYÜKLÜĞÜ DÜNYADA OTOMOBİL PAZARINI GEÇECEK\" Toplantıya katılan Polus Yönetim Kurulu Başkanı SeungHeon Nam ise dünyada ilaç pazarının büyüklüğünün 1 trilyon 150 milyon dolar olduğunu, biyoteknolojik ilaç pazarının büyüklüğünün ise 220 milyon dolar olduğunu belirtti. Nam, yakında ilaç pazarının büyüklüğünün otomobil endüstrisinin pazar büyüklüğünü geçeceğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: \"Dünya genelinde 5 ülke biyoteknolojik ilaç üretiyor. Bu ülkeler ABD, İngiltere, Japonya, Güney Kore, İsviçre. Polus ve Pharmactive ortaklığında gerçekleştirilecek yatırımla Türkiye,biyoteknoloji alanında dünya standartlarında ilaç üretebilen 6.ülke olacak. Türkiye’de yapılacak tesisin Güney Kore’deki tesisle aynı zamanda onay almasını bekliyoruz. Türkiye’den ürünleri Avrupa’ya göndereceğiz. Saya Grup’un bünyesindeki izinlerle 34 ülkeye ihraç edilecek ve tedariki de buradan sağlanacak. Fabrikada üretilen ürünlerin yüzde 5’i iç pazarda kalacak, yüzde 95 i ihraç edilecek. Güney Kore’deki Fabrika ile Türkiye’deki fabrika aynı üretim kabiliyetine sahip olacak. Uzun vadede hangi ürünün Türkiye’de hangisinin Kore’de üretileceğine kara vereceğiz. En güvendiğimiz ürünlerden mutabık kaldıklarımızı tüm dünya için Türkiye’de üreteceğiz.\"