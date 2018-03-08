(Görüntülü Haber) Tunceli'de tarihi köprüde, yanlış restorasyon iddiası üzerine keşif yapıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Pülümür ilçesinde Selçuklular Dönemi\'nde yapıldığı belirtilen tarihi Hanım Köprüsü\'nün geçen yıl yapılan restorasyonun aslına uygun olmadığını iddia eden Tunceli Barosu\'nun suç duyurusu üzerine, bugün savcı, bilirkişiler ve avukatlarca köprüde keşif yapıldı. Tunceli Barosu, geçen yıl Kasım ayında, Pülümür ilçesi yakınlarında Pülümür Çayı üzerinde bulunan ve büyük ölçüde tahrip olan tarihi Hanım Köprüsü\'nün Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon çalışmasının aslına uygun yapılmadığı ve tarihi eserlerin korunması yasasına aykırı olduğunu öne sürerek Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda başvurmuştu. Baronun şikâyeti üzerine Pülümür Cumhuriyet Savcılığı\'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Fırat Üniversitesi\'nde görevli sanat tarihi uzmanı ile serbest çalışan bir mimardan oluşan 2 kişilik uzman bilirkişi, savcı ve avukatların katılımı ile tarihi köprüde bugün keşif yapıldı. Bilirkişilerin keşif sırasında köprü üzerinde detaylı bir çalışma yürüttüğü ve hazırlayacakları raporu daha sonra Pülümür Cumhuriyet Başsavcılığı\'na sunacakları öğrenildi. Başsavcılığın da bilirkişi raporuna göre gerekli işlemleri yapacağı belirtildi. Tarihi Hanım Köprüsü\'nde keşif yapılırken gazetecilere açıklamada bulunan Tunceli Barosu Başkanı Barış Yıldırım, köprünün tescilli bir tarihi yapı olduğunu, ancak aslına uygun restore edilmediği için suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Yıldırım, \"Keşif yapılan tarihi Hanım Köprüsü, Kültür Bakanlığı tarafından tescillenmiş tarihi bir köprüdür. Gerek yöre halkının bize anlatımları, gerekse bizim baro olarak yaptığımız araştırmalarda tarihi Hanım Köprüsü üzerinde yapılan restorasyon çalışmasının orijinal yapısına bağlı kalınarak yapılmadığını tespit ettik. Tunceli Barosu olarak yörede yapılan hukuksuzluklara, insan haklarına aykırı her türlü duruma karşı hukuki çalışmayı yapmak gibi bir yükümlülüğümüz de bulunuyor. Kültür ve tabiat varlıklarını korumak bizim de görevimiz. Biz de bu çerçevede Tunceli\'nin önemli tarihi eserleri arasında yer alan Hanım Köprüsü\'nün aslına uygun restore edilmediği kanısına vardık ve yürüttüğümüz araştırma ve çalışmalardan sonra bu konuyu yargıya taşıdık. Şu an konunun uzmanları burada çalışmalarını yürütüyorlar ve umuyoruz ki, bu konuda en doğru karar verilir ve köprü aslına uygun restorasyon çalışmaları tekrar yapılır\" dedi. Pülümür ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan, 2.5 metre genişliğinde, 12.6 metre uzunluğunda ve 5.5 metre yüksekliğindeki tarihi Hanım Köprüsü, bir süre önce defineciler tarafından tahrip edilmişti. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihi Köprüler Daire Başkanlığı, köprünün restore edilmesine karar vermiş ve yapılan çalışmalar sonucunda geçen yıl Kasım ayında tarihi köprünün restorasyon çalışmaları tamamlanmıştı.